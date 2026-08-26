[프로축구] 제주, 9월 5일 홈경기 뒤 이무진 '특별 공연' 마련

AI 핵심 요약beta
- 제주SK FC가 26일 울산전 뒤 이무진 공연을 연다고 밝혔다.
- 오는 9월 5일 제주월드컵경기장서 경기와 콘서트를 묶어 연다.
- 구단은 결합형 티켓과 단체 할인, 숙박 패키지를 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제주SK FC가 축구와 대중문화를 결합한 파격적인 이벤트를 선보인다. 제주는 오는 9월 5일 오후 7시 제주월드컵경기장에서 열리는 K리그1 2026 27라운드 울산 HD와의 홈경기가 끝난 뒤 인기 가수 이무진의 스페셜 공연을 개최한다고 26일 밝혔다.
이무진은 '신호등', '에피소드', '눈이 오잖아' 등 다수의 히트곡을 보유한 대표 싱어송라이터다. 이번 공연은 경기 종료 후 센터서클에 특설 무대를 설치해 약 60분간 진행될 예정이다.
이번 기획은 지리적 특성상 대중문화 공연을 접할 기회가 적은 연고지 주민과 팬들을 위한 제주 구단의 지역 밀착 활동 일환이다. 제주는 단순한 경기 관람을 넘어 문화 콘텐츠를 결합한 구단 고유의 '스포테인먼트' 패러다임을 한층 강화하겠다는 취지다.
이번 울산전은 축구 경기와 콘서트가 하나로 묶인 결합형 티켓으로 운영된다. 경기나 공연만 별도로 구매할 수 없다. 2026시즌 패스, 하프 시즌 패스, 비즈니스 패스 구매자는 추가 비용 없이 입장할 수 있다.
구단은 전 좌석을 지정석으로 운영하며 관람 안전을 위해 경기 및 공연 중 좌석 간 이동을 제한한다. 공연 무대는 W구역 방향을 향해 설치된다.
아울러 제주는 30인 이상 단체 관람객을 위해 티켓 할인과 왕복 셔틀버스, 전광판 소개 등 다양한 혜택을 제공한다. 원정 팬과 관광객을 겨냥해 숙박과 입장권을 결합한 빠레브 호텔 및 더퍼스트70 호텔 패키지 상품도 함께 선보인다.
온라인 티켓 예매는 26일 정오부터 제주 구단 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 시작됐다. 현장 예매는 경기 당일 시작 2시간 전부터 후반전 시작 전까지 가능하다.
psoq1337@newspim.com