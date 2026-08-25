군산에 8720억 규모 AI 데이터센터…10월 착공

AI 핵심 요약beta
- 군산시가 25일 SGC에이아이인프라와 8720억원 AI센터 MOU를 맺었다
- 군산 국가2산단에 60MW 센터를 10월 착공해 2028년 운영한다
- 해양냉각·자가발전 기반으로 일자리와 지역경제 효과를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
300MW까지 단계적 확대…지역기업 참여·일자리 창출 등 경제효과 기대
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 대규모 AI 데이터센터 투자를 유치하며 인공지능 산업 기반 확대와 지역경제 활성화에 나선다고 25일 밝혔다.
군산시는 이날 전북도청에서 SGC에이아이인프라와 총 8720억원 규모의 AI 데이터센터 구축을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.
협약식에는 김재준 군산시장, 이원택 전북지사, 문문철 한국산업단지공단 전북본부장, 박준영·이우성 SGC에너지 대표이사 등이 참석했다.
SGC에너지는 AI 데이터센터 사업 추진을 위해 지분 100%를 출자한 자회사 SGC에이아이인프라를 설립했다. SGC그린파워 부지에 KT, 한국투자증권과 함께 데이터센터 구축 사업을 추진한다.
AI 데이터센터는 군산 국가2산업단지 내 약 3만5000평 부지에 조성된다. 1단계로 60MW 규모의 모듈형 데이터센터를 오는 10월 착공해 2028년 1분기 운영을 시작하고 이후 단계적으로 규모를 확대해 총 300MW까지 구축할 계획이다.
사업 부지는 바다와 인접해 해양심층수를 활용한 냉각 시스템 구축이 가능하고 자가발전소를 통한 대규모 전력 공급도 가능해 AI 데이터센터 운영에 필요한 전력과 냉각 분야에서 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다.
SGC에너지의 사업 방식은 집단에너지 분야의 전문성을 활용해 안정적인 전력 인프라와 데이터센터 건물, 냉각 시스템 등을 제공하는 '파워드 셸(Powered Shell)' 방식이다.
입주 기업은 GPU 등 IT 장비를 직접 조달하는 구조로 GPU 교체에 따른 대규모 재투자 위험을 줄이고 장기 임대 수익을 확보할 수 있다는 설명이다.
군산시는 이번 사업이 지역 건설사와 토목·설비업체 참여, 자재 공급망 활성화 등을 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 안정적인 지방세 세수 확보를 통한 재정 확충 효과도 전망된다.
특히 지난달 투자협약을 체결한 드림라인의 초고속 해저통신망 육양국과 연계할 경우 군산의 AI·데이터 산업 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 시는 보고 있다.
김재준 군산시장은 "SGC에이아이인프라의 AI 데이터센터가 지난달 투자협약을 맺은 드림라인의 초고속 해저통신망 육양국과 강력한 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다"며 "지역 인재 채용과 지역기업 참여를 확대해 투자효과가 지역경제 활성화로 이어지도록 협력해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com