밀양시, '대한민국 명소발굴 프로젝트'서 70개 명소 선정

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얼음골 2개 분야 1위…다수 중복 선정

대표 관광지 홍보…방문객 유치 총력

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 얼음골의 차가운 바람부터 영남루의 고즈넉한 풍경, 위양지의 감성적인 수변 경관까지 경남 밀양이 전국이 주목한 '명소 도시'로 다시 한 번 이름을 올렸다.

밀양시는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 '대한민국 명소발굴 100×100 프로젝트'에서 70개 명소가 선정되며 전국 최고 수준의 관광 경쟁력을 입증했다고 20일 밝혔다.

경남 밀양 얼음골 결빙지 전경[사진=밀양시] 2026.08.20

대한민국 명소발굴 100×100 프로젝트는 국민이 직접 전국의 대표 관광명소를 선정하는 참여형 사업이다.

특히 밀양의 대표 자연 관광지인 얼음골은 K-미스테리 여행지, 숲속의 에어컨·계곡 등 2개 분야에서 각각 전국 1위를 차지했다. 이색 지질명소 분야에서도 8위에 오르며 자연·생태와 이색 체험을 아우르는 명소로 주목받았다.

전국 최상위권에 이름을 올린 명소도 다수 배출됐다. 밀양아리랑우주천문대는 세상에서 제일 즐거운 연구실 분야 2위, 금시당 유원지는 스토리 가득한 노거수 분야 3위에 선정됐다.

이와 함께 양림간 제방길(자전거 타기 좋은 길 분야 4위), 밀양돼지국밥(국밥·해장국 분야 4위), 표충사(시간이 머무는 곳, 100년 헤리티지 숙박 분야 5위), 영남루(계단 끝까지 가보기 분야 5위) 등 자연경관뿐만 아니라 역사문화, 체험, 먹거리 분야에서도 뛰어난 경쟁력을 보여줬다.

이번 결과에서 특히 주목할 점은 밀양의 대표 명소들이 하나의 여행 주제에 국한되지 않고 다양한 주제에 중복 선정되었다는 것이다.

위양지는 한국의 정원, 특별한 수변 풍경, 멍 때리기 좋은 곳, 피드에 올릴 그 순간, 현지인 즐겨찾기 등 힐링과 감성을 아우르는 다양한 주제에 이름을 올렸다.

영남루 역시 K-단청, K-미스테리 여행지, 심쿵 뷰 등 문화재적 가치와 감성적 매력을 동시에 인정받았다.

밀양시 관계자는 "이번 선정은 잘 알려진 대표 관광지뿐만 아니라 밀양 구석구석에 숨겨진 다양한 관광 자원의 가치를 국민들로부터 직접 인정받았다는 점에서 의미가 크다"라며 "어느 취향으로 여행해도 밀양이 나온다는 말처럼, 이번 결과를 적극 활용해 관광객이 머물고 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 만들어 나가겠다"고 전했다.

한편 밀양시는 이번 선정 성과를 바탕으로 대표 관광코스와 각종 이벤트, 온라인 홍보콘텐츠 등을 연계해 실제 관광객 방문과 지역 경제 활성화로 이어지도록 총력을 기울일 방침이다.

news2349@newspim.com