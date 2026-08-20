41년 만에 깨진 중학생 높이뛰기 한국기록…충북교육청, 곽시헌에 훈련지원금

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 20일 곽시헌 신기록을 축하했다
- 곽시헌은 지난달 19일 남자 중학 높이뛰기 2m09를 넘었다
- 41년 만에 한국기록을 경신하며 차세대 기대주로 떠올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북체육중학교 3학년 곽시헌 학생선수가 41년 만에 중학교 남자 높이뛰기 한국기록을 갈아치우며 한국 육상의 차세대 기대주로 떠올랐다.
윤건영 충북교육감은 20일 충북체육중학교를 찾아 곽 선수의 한국신기록 경신을 축하하고 육상선수 육성을 위한 훈련지원금 1000만원을 학교측에 전달했다.
곽 선수는 지난달 19일 강원특별자치도 정선에서 열린 '회장배 제24회 전국 중·고등학교 육상경기선수권대회' 남자 중학교 높이뛰기에서 2m09를 뛰어넘었다.
1985년 제14회 전국소년체육대회에서 세워진 종전 한국기록 2m08을 1㎝ 넘어선 기록이다.
중학생 높이뛰기 한국기록이 41년 만에 새로 작성된 것이다.
꾸준한 훈련과 경기에서의 집중력을 바탕으로 만들어낸 기록이라는 점에서 의미가 크다.
특히 중학교 무대에서 2m09의 벽을 넘어선 만큼 향후 성장 과정에서 한국 높이뛰기를 이끌 선수로 발전할 가능성에도 관심이 쏠린다.
이날 축하 자리에는 윤 교육감을 비롯해 이재철 충북체육중·고등학교 학교운영위원장, 김영은 학부모회장 등 교육가족과 곽시헌 선수의 후원자인 은성엔지니어링 김정현 대표가 참석했다.
김 대표는 지난해 8월부터 곽 선수의 성장을 후원해왔다.
윤건영 교육감은 "41년 만에 중학생 한국신기록을 세운 성과는 끊임없이 어제의 자신에게 도전하며 흘린 땀과 포기하지 않은 노력의 결실"이라며 "신기록은 끝이 아니라 새로운 높이에서 다시 시작하는 출발선"이라고 말했다.
이어 "앞으로 부상 없이 자신의 기량과 가능성을 마음껏 펼치며 더 높이 도약할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 했다.
baek3413@newspim.com