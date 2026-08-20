남양주시, 전국 최초 '왕숙 파트너스센터' 개소

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 20일 금곡동 경기동부상공회의소에서 신도시 조성과 지역업체 상생 협력을 위해 '왕숙 파트너스센터'를 전국 최초로 개소했다.

최현덕 시장을 비롯한 관계자들이 '왕숙 파트너스센터 개소식'을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.[사진=남양주시]

시에 따르면 왕숙 파트너스센터(Wangsuk Partners Center)는 왕숙신도시 등 대규모 개발사업에 참여하는 시행사·시공사와 지역업체 간 정보 격차를 해소하고 지역업체의 실질적인 사업 참여를 지원하기 위해 마련된 전담 창구다.

센터는 지역 업체를 대상으로 신도시 조성사업 공사 발주계획과 하도급 관련 정보를 제공하고 상담부터 계약 지원, 협력업체 등록 연계까지 사업 참여 전 과정을 지원한다.

시공사는 센터를 통해 관내 업체 현황과 정보를 공유하며 지역업체 활용을 확대할 계획이다.

센터 운영에는 남양주시를 비롯해 경기동부상공회의소, 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH)가 협력기관으로 참여하고 센터장은 김상수 남양주시 부시장이 맡아 시행사·시공사·지역업체 간 소통과 협력체계 구축을 총괄한다.

남양주시는 앞서 지난 12일 시행사·시공사·지역업체가 함께하는 '신도시 조성사업 상생협력 간담회'를 열어 지역업체 참여 확대와 정보 공유 방안 등을 논의하는 등 상생 기반 다지기에 나선 바 있다.

현재 남양주시는 왕숙지구, 왕숙2지구, 진접2지구, 양정역세권 등 4개 지구 전체면적 1600만㎡ 규모의 신도시 조성사업을 추진 중이다.

총 38개 공구에 걸쳐 현대건설, 금광기업, 쌍용건설, 대우건설 등 19개 대형 건설사가 참여하고 있다.

남양주시에는 건설공사, 용역, 인력, 자재 등 다양한 분야에서 약 6000여 개의 지역업체가 등록돼 있다.

시는 왕숙 파트너스센터를 중심으로 이들 지역업체와 시행사·시공사 간 연계를 강화해 지역업체가 대규모 개발사업에 실질적으로 참여할 수 있는 기반을 마련하고 사업 성과가 지역경제로 환류되도록 한다는 방침이다.

시는 센터 개소를 계기로 지역업체의 신도시 개발사업 참여 확대를 위한 시공사와의 소통 간담회, 업무협약 체결, 인허가 등 신속한 행정절차 지원을 위한 공공개발사업 실무협의회 운영 등 민관 협력체계를 한층 강화해 나갈 계획이라고 전했다.

최현덕 남양주시장은 "왕숙신도시를 비롯한 대규모 개발사업의 성과가 지역사회와 시민에게 돌아갈 수 있도록 지역 기업의 참여와 협력을 적극 확대하겠다"며 "왕숙 파트너스센터를 시행사와 시공사, 지역업체를 잇는 실질적인 협력 창구로 운영해 지역업체의 참여 확대가 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 세심하게 챙기겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com