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[스타톡] 박소담 "2년간 온전히 나로 살았다"…'경주기행'으로 스크린 복귀

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  • 박소담이 20일 영화 경주기행 인터뷰에서 복귀 소감을 밝혔다.
  • 박소담은 2년 휴식 뒤 건강을 회복하고 연기의 재미를 되찾았다고 했다.
  • 그는 가족 복수극 경주기행이 관객과 대화를 부를 영화라 기대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"시나리오 처음 읽고 많이 울어…영주 깊이 이해돼"
이정은·공효진·이연희와 네 모녀 호흡, "연기가 다시 너무 재미있어졌다"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "2년 동안 다른 어떤 배역도 제 몸에 들어오지 않았어요. 온전히 박소담으로서 휴식하고 재정비하는 시간을 가졌죠."

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 박소담. [사진=롯데엔터테인먼트 ]2026.08.20 taeyi427@newspim.com

20일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '경주기행'의 영주로 돌아온 박소담을 만났다. 작품 활동을 잠시 멈추고 자신을 돌보는 데 집중했던 그는 한층 건강해진 모습으로 관객들과의 만남을 앞두고 있었다.

오는 26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해 8년의 기다림 끝에 '죽이는 여행'을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다.

박소담에게 이번 작품은 남다른 의미를 지닌다. '경주기행' 촬영 이후 약 2년 동안 새로운 작품을 하지 않고 휴식과 재정비에 집중했기 때문이다.

박소담은 "수술 후 2~3년 동안은 어떻게든 빨리 괜찮아지고 복귀하려고 많은 노력을 했다"며 "그때도 괜찮다고 생각했지만 지금과 비교하면 지금이 정말 괜찮고 많이 건강해진 상태"라고 말했다.

이어 "2년 동안 거의 매일 운동했고 먹고 싶었던 것도 많이 먹고 여행도 다녔다"며 "예전에는 잠을 제대로 자지 못했는데 이제는 최소 7~8시간을 채워 잔다. 잠이 이렇게 중요한 것인지 서른셋, 넷이 돼서야 깨달았다"고 웃었다.

오랜만에 선보이는 작품을 향한 호평도 반갑다. 박소담은 "기분이 너무 좋다"며 "시나리오를 처음 읽을 때부터 정말 많이 울었다"고 떠올렸다.

"다음 장을 넘기는 게 기대되면서도 두려웠어요. '이 가족들이 진짜 그렇게 가는 건가'라는 궁금증이 계속 생겼죠. 영주라는 역할로 제안받은 대본이었지만 캐릭터보다 글 자체를 있는 그대로 읽었던 것 같아요."

박소담은 "감독님께서 글에 모든 것을 잘 녹여주셔서 촬영하면서 이해되지 않는 장면이 전혀 없었다"며 "늘 확신을 주셨고, 함께 작업하면서 연기가 다시 너무 재미있어졌다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 박소담. [사진=롯데엔터테인먼트] 2026.08.20 taeyi427@newspim.com

박소담이 연기한 영주는 가족의 복수를 위해 치밀하게 계획을 세우면서도 끊임없이 엄마와 부딪히는 인물이다. 박소담은 실제 자신과 영주의 싱크로율도 상당히 높았다고 했다. "이해되는 부분이 굉장히 많았다"며 "영주는 계획에 차질이 생기지 않도록 철저하게 준비하면서도 한편으로는 계획을 방해하는 인물"이라고 설명했다.

이어 "궁극적인 목적은 복수의 성공과 실패가 아니라 가족이 잘 살고 행복해지는 것"이라며 "과연 이 선택이 우리 가족을 행복하게 만드는 길인지 고민하는 인물이다. 그런 혼란스러운 영주가 너무나 깊이 이해됐다"고 덧붙였다.

외적인 모습에도 박소담의 아이디어가 반영됐다. 영주가 착용하는 안경과 히메컷 스타일을 직접 감독에게 제안했다.

박소담은 "영주는 집에 있는 백수지만 기본적으로 감각이 좋은 친구라고 생각했다"며 "공부도 잘하고 자신을 꾸밀 줄 알면서 그만큼 예민하고 세심한 사람이라고 봤다"고 설명했다.

이어 "초반에는 머리 길이를 정확하게 유지하고 고데기로 항상 정갈하게 펴지만 시간이 흐르면서 조금씩 부스스해지는 모습까지 연결하려 했다"며 "영주는 아주 계획적인 친구인 것 같다"고 말했다.

작품의 또 다른 중심은 이정은, 공효진, 이연희와 함께 완성한 네 모녀다. 박소담은 함께할 배우들의 이름을 들었을 당시를 떠올리며 "너무너무 기뻤다"고 말했다.

특히 이정은에게는 평소 "제발 내 엄마를 한 번만 해달라"고 말해왔을 정도였다.

박소담은 "언니가 다른 작품에서 누군가의 엄마로 출연한다는 기사를 보면 캡처해서 보내면서 '내 엄마는 언제 할 거야'라고 했다"며 "언니는 '간절히 말하면 이루어진다. 기다려보자'고 했는데 정말 엄마가 됐다"고 웃었다.

공효진과의 만남도 기대가 컸다. 박소담은 "(공)효진 언니가 캐스팅됐다는 이야기를 듣기 전에 우연히 '괜찮아, 사랑이야'를 다시 봤다"며 "첫 리딩에서 언니가 장주를 읽는데 독보적인 목소리를 듣고 '역시 공효진, 멋있다'는 생각을 했다"고 떠올렸다.

이연에 대해서는 "첫 리딩부터 동주 그 자체였다"며 "원래 성격이 저런가 싶을 정도로 동주와 한 몸이 돼서 왔다"고 말했다.

네 모녀의 호흡은 촬영장 밖에서도 자연스럽게 이어졌다. 박소담은 "처음 만난 사이인데 함께 밥을 먹으러 갔을 때부터 너무 자연스러웠다"며 "성격과 성향은 모두 다른데 좋아하는 음식처럼 비슷한 부분도 많았다. 같이 있으면 말하지 않아도 편안한 분들을 한꺼번에 얻게 됐다"고 애정을 드러냈다.

촬영에 들어간 뒤에는 그토록 바라던 이정은과 직접 모녀로 연기하는 즐거움도 컸다.

박소담은 "언니와 연기해서 정말 행복했다"며 "원래도 연기가 재미있었지만 이 배우들과 함께 연기하면서 다시 너무 재미있어졌다. 그래서 2년을 쉬는 게 힘들 정도로 연기가 하고 싶었다"고 말했다.

이어 "제가 아는 정은 언니는 정말 따뜻한 사람인데 옥실로 들어오면 저에게 상처를 많이 줬다"며 "'진짜 상처 주네'라는 말이 절로 나올 정도였다"고 웃었다.

박소담은 "8년 동안 멈춰버린 엄마의 시간을 누가 보상해주고 안아줄 수 있을지 생각했다"며 "평소에는 언니가 너무 귀여운데 옥실로 들어가면 '엄마 너무 무서워요' 할 정도였다. 그 에너지를 받아 영주로 맞설 수 있어서 좋았다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 박소담. [사진=롯데엔터테인먼트]2026.08.20 taeyi427@newspim.com

'경주기행'을 통해 다시 연기의 재미를 확인한 박소담은 앞으로 도전하고 싶은 장르로 망설임 없이 액션을 꼽았다.

"액션을 좀 더 해보고 싶어요. 액션 연기하는 게 정말 재미있거든요. 준비하는 과정도, 촬영하는 순간도 재미있어요. 물론 몸은 아프지만 감독님이 편집을 멋있게 해주신 결과물을 보는 것도 기대되고요."

장르물과 전문직 캐릭터에 대한 욕심도 드러냈다. 그는 "'비밀의 숲'도 정말 재미있게 봤다"며 "전문직 역할을 제대로 해보지 않았다. 변호사나 의사도 잘할 수 있을 것 같다"고 말했다. 그러면서 "변호사는 영주의 꿈이기도 하다. 영주의 꿈을 한번 이뤄보고 싶다"고 웃었다.

'오디세이'와 '스파이더맨' 등 대작들이 극장가를 채운 상황에서 개봉하는 것에 대해서는 긍정적으로 바라봤다.

박소담은 "많은 분들이 아침 6시부터 새벽 2시까지 극장을 찾아주고 계시지 않느냐"며 "이런 시기에 저희도 함께 개봉하게 돼 너무 좋다"고 말했다.

이어 "'경주기행'은 누구나 뉴스나 '그것이 알고 싶다' 등을 통해 한 번쯤 접했을 법하지만 나에게는 절대 일어나지 않기를 바라는 일을 겪은 가족의 이야기"라며 "감독님이 그 이야기를 촘촘하게 담아냈다"고 설명했다.

박소담이 '경주기행'을 통해 관객들에게 기대하는 것은 영화를 본 뒤 이어질 '대화'다. "저는 영화를 보고 나온 뒤 할 이야기가 많은 영화를 정말 하고 싶었다"며 "'경주기행'이 딱 그런 영화인 것 같다. 어떤 이야기든 영화를 보고 많은 이야기를 나눌 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "아직 저희는 개봉 전이지 않느냐"며 "개봉 후 많은 분들이 영화를 보면서 자연스럽게 극장을 찾아와 주시지 않을까 생각한다"고 기대감을 드러냈다.

taeyi427@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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