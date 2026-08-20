동해시, '텐트 밖은 수련관' 모험 캠핑 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 9월 12일부터 13일까지 모험캠핑을 운영한다.
- 초등 4~6학년 20명을 선착순 모집하며 참가비는 1만 원이다.
- 텐트 설치부터 요리까지 직접 기획하는 체험형 프로그램이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 청소년을 위한 체험형 프로그램을 확대하고 있는 가운데 '텐트 밖은 수련관'이라는 1박 2일 모험캠핑 프로그램을 9월 12일부터 13일까지 운영하기로 했다.
20일 시에 따르면 이 프로그램은 초등학교 4~6학년 청소년 20명을 대상으로 동해시청소년수련관에서 진행되며 참가자는 선착순으로 모집된다.
이번 프로그램은 청소년들이 캠핑을 단순히 체험하는 것이 아니라 텐트 설치부터 요리까지 캠핑 전 과정을 직접 기획하고 실행해 나가는 점에서 차별화된다. 또한 숲 체험과 밤하늘 별자리 찾기 등 다양한 야외 활동도 포함된다.
동해시청소년수련관은 올해 청소년 관심사에 맞춰 진로탐방, 창업교육, 해양체험, 국궁체험, 요리 프로그램 등 여러 교육과 체험 프로그램을 운영하고 있다.
'텐트 밖은 수련관'은 이러한 체험 중심의 청소년 활동으로 청소년들이 친구들과 함께 문제를 해결하고 스스로 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공하고자 한다. 참가비는 1인당 1만 원이며 현재 모집이 진행 중이다.
천수정 체육교육과장은 "청소년에게는 직접 경험하고 실패를 겪는 과정이 필요하다"며 "앞으로도 다양한 분야에서 청소년이 주도적으로 참여할 수 있는 프로그램을 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com