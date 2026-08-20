부산교육청, 고교생 독서 토론 캠프 운영…인문학 소양 확대

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 20일 고교생 독서토론 캠프를 밝혔다.
- 22일부터 3주간 6개 권역 거점학교서 운영한다.
- 36개교 220여명, 두 권 읽고 비경쟁 토론한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사회 문제·개인 경험 탐색
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산에서 고교생들을 대상으로 매주 토요일 책 두권을 읽고 서로의 생각을 이야기하는 자리가 마련된다.
부산시교육청은 22일부터 3주간 매주 토요일 부산해사고 등 6개 권역 거점학교에서 '2026학년도 고등학생 다같이 독서 토론 캠프'를 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 캠프는 부산지역 36개 고교 독서토론 동아리 학생 220여 명이 참여하며 권역별 거점학교에 6개교씩 참여해 문학과 비문학 분야 지정도서를 읽고 비경쟁 방식으로 토론을 진행한다.
학생들은 승패를 가리는 토론 대신 서로의 의견을 듣고 질문하며 생각을 확장하는 활동을 한다.
지정도서는 김애란 작가의 소설집 '안녕이라 그랬어'와 김승섭 작가의 '우리 몸이 세계라면'이다. 도서는 중등 행복독서교육지원단이 선정했다.
시교육청은 학생들이 토론을 통해 책의 내용과 개인의 경험, 사회 문제를 연결해 살피고 개인과 세계의 관계를 함께 탐색하도록 할 계획이다.
김석준 교육감은 "독서 토론 캠프는 학교 독서 문화 형성 및 독서 토론 문화 확산에 큰 역할을 하고 있다"며 "학생들이 독서 토론을 통해 공감 능력을 더욱 향상하고 인문학적 소양을 갖춘 미래인재가 될 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com