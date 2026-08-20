[핌in현장] '들쥐' 류준열·설경구·이규형 위험한 추격전 "한 번 보면 멈추기 어려워"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이름도 얼굴도 인생도 한순간에 빼앗긴 소설가와 정체불명의 존재를 쫓는 사채업자, 형사가 얽힌다.

20일 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서는 넷플릭스 '들쥐' 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 김홍선 감독, 류준열, 설경구, 이규형 배우가 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 배우 설경구(왼쪽부터), 류준열, 김홍선 감독, 이규형이 20일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '들쥐' 제작발표회에서 기념촬영을 하고 있다. 넷플릭스 드라마 '들쥐'는 은둔 중이던 소설가 '문재'가 한순간에 자신의 모든 것을 빼앗은 정체불명의 '들쥐'로부터 삶을 되찾기 위해, 자신을 쫓던 사채업자 '노자'와 힘을 합쳐 추격에 나서는 추적 스릴러이다. 2026.08.20 kunjoo@newspim.com

넷플릭스 시리즈 '들쥐'는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.

김홍선 감독은 "원작 웹툰을 보면서 서늘한 공포감이 느껴졌는데 이재곤 작가님이 다이내믹하게 추격의 형태로 잘 만들어 주셨다"며 "대본을 읽으면서 문재의 감정에 동화되고 응원하게 됐다. 들쥐를 보고 싶다는 생각으로 대본을 읽게 돼서 안 할 이유가 전혀 없었다"고 작품을 선택한 이유를 밝혔다.

류준열 역시 작품의 독특한 설정에 끌렸다고 했다. 그는 "설정이 재밌었다. 전래동화를 읽은 기억이 있는데 그걸 바탕으로 현대적으로 해석해서 글로벌하게 관객과 만나는 거에 끌렸다"며 "대본을 읽을 때 예측이 안 되고 궁금증을 유발했다. 뒤가 너무 궁금한 나머지 원작을 찾아서 궁금증을 해결하고 싶을 정도로 궁금했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 배우 류준열이 20일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '들쥐' 제작발표회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.20 kunjoo@newspim.com

설경구는 "그 당시에 내가 받은 대본 중에서 가장 재밌었다"고 밝혔다. 그는 "우리 작품에는 영웅도 나오지 않고 초자연적인 힘도 없고, 뭔가 비어 보이는 듯한 인물들이 나온다"며 "그 인물들의 불안, 의심, 공포에 초점이 맞춰져서 이야기를 풀어간다. 문재와 진짜는 무엇인가에 대한 추측하는 게 재밌어 몰입감이 높았다"고 설명했다.

이규형은 "처음에 대본을 보고 '뭐지? 전개가 왜 이리 빠르지?' 싶었다. 너무 재밌었다. 뒤에 내용이 어떻게 될까 싶었다"며 "개인정보가 넘치는 세상에 누군가가 내 삶을 빼앗아갈 수 있다는 생각에 소름 돋으면서 꼭 해야겠다고 생각했다"고 전했다.

류준열은 필모그래피 최초로 1인 2역에 도전했다. 그는 "감독님과 고민을 굉장히 많이 했다. 해볼 수 있는 건 다 해보고 결정한 결과"라며 "누가 봐도 1인 2역인데 이걸 어떻게 하면 설득시킬까에 대해서 고민했을 때 많은 부분을 무리해서 표현하기보다는 성격, 눈빛 등 섬세한 부분만 터치해서 표현하자고 했다"고 밝혔다.

이어 "목소리 부분이 가장 두드러질 것 같다. 전화 통화하는 장면 등에서 관객들이 1차적으로 느낄 것"이라며 "작품을 보시면서 하나하나 뜯어보면 이런 디테일을 찾아보시면 재밌을 것 같다"고 관전 포인트를 짚었다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 배우 설경구가 20일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '들쥐' 제작발표회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.20 kunjoo@newspim.com

김홍선 감독은 류준열을 캐스팅한 이유에 대해 "제문재라는 캐릭터가 우리 주변에 흔하지는 않은 캐릭터다. 문재라는 캐릭터가 착한 주인공도, 영웅적 인물도 아니다. 1인 2역을 해야 되는 캐릭터라서 류준열이 보여준 깊이 있는 연기를 보고 제안을 했다"고 말했다.

이어 "현장에서 굉장히 치열하게 아이디어도 내고 의논을 하면서 많은 아이디어를 가진 배우라는 생각이 들었다. 연출적으로 많은 도움을 받았다"고 류준열과의 작업을 돌아봤다.

설경구는 자신이 맡은 노자에 대해 "조폭 마지막 세대"라며 "묻으라면 묻고 노잣돈을 던져줘서 노자라는 추측도 있다. 본명은 김영근"이라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 배우 설경구(왼쪽부터), 류준열, 김홍선 감독, 이규형이 20일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '들쥐' 제작발표회에서 기념촬영을 하고 있다. 넷플릭스 드라마 '들쥐'는 은둔 중이던 소설가 '문재'가 한순간에 자신의 모든 것을 빼앗은 정체불명의 '들쥐'로부터 삶을 되찾기 위해, 자신을 쫓던 사채업자 '노자'와 힘을 합쳐 추격에 나서는 추적 스릴러이다. 2026.08.20 kunjoo@newspim.com

이어 "돈을 받아야 해서 죽이고 싶을 정도로 미운 놈인데 문재가 내 희망이 되는 아이러니한 상황이 펼쳐진다"며 "같이 추적하고 추적당하는" 관계라고 설명했다.

김홍선 감독은 설경구에 대해 "내가 설경구의 연기에 대해서 평할 정도는 아니다. 이미 걸출한 자신만의 세계를 구축하신 분"이라며 "노자라는 캐릭터도 자신의 세계를 구축한 캐릭터라서 제안을 드리고 해주신다고 했을 때 정말 기뻤다"고 말했다.

그러면서 "현장에서 큰형님처럼 봐주셨고 현장 분위기를 좋게 이끌어주셔서 감사하다"고 덧붙였다.

이규형은 형사 순용 역을 맡았다. 그는 "순용은 자신의 이름 앞으로 도착한 의문의 투서를 받은 후 사건을 집요하게 추적하는 인물"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 배우 이규형이 20일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '들쥐' 제작발표회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.20 kunjoo@newspim.com

캐릭터를 위해 체중 변화도 감행했다. 이규형은 "처음에는 대본에 싸움도 잘하고 거칠고 난폭한 면도 있는 인물로 표현돼 있어서 증량을 했었다"며 "촬영이 얼마 남지 않은 상황에 감독님과 만났는데 '너 왜 이렇게 됐어. 날카로워지길 원했는데'라고 하셔서 다시 빼라고 하셨다. 급격한 체중 감량을 했다"고 말했다.

이어 "현대의학의 힘을 빌렸다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이에 김홍선 감독은 "순용이 화도 많고 불만도 많고 날카로운 성격이라서 당연히 감량할 거라고 생각했다"며 "이규형이 보여줬던 넓은 스펙트럼에 이 역할을 너무 잘할 거라고 생각했고 그대로 잘 보여줬다"고 전했다.

류준열은 작품을 시청할 예비 시청자들에게 "시간을 넉넉히 갖고 시작하시길 바란다. 한 번 보시면 멈추기가 어려울 것"이라며 "엔딩 맛집이다. 인물들이 다양하게 얽혀 있고 그걸 하나하나 풀어가는 과정이 흥미롭다"고 자신했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 배우 설경구(왼쪽부터), 류준열, 이규형이 20일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '들쥐' 제작발표회에서 기념촬영을 하고 있다. 넷플릭스 드라마 '들쥐'는 은둔 중이던 소설가 '문재'가 한순간에 자신의 모든 것을 빼앗은 정체불명의 '들쥐'로부터 삶을 되찾기 위해, 자신을 쫓던 사채업자 '노자'와 힘을 합쳐 추격에 나서는 추적 스릴러이다. 2026.08.20 kunjoo@newspim.com

설경구는 류준열과의 호흡에 대해 "너무 귀엽다. 편하고, 나도 '들쥐'를 하면서 류준열 도움을 많이 받았다"며 "정말 공부를 많이 해온다. 나에 대한 것도 아이디어를 던져준다"고 말했다.

이어 "나도 그걸 차용해서 찍은 테이크도 많이 있다"고 류준열과 함께한 촬영을 돌아봤다.

끝으로 류준열은 "빨리 전세계 시청자들과 즐기고 나누고 싶다. 다음주면 만날 수 있으니 조금만 기다려달라"고 당부했다.

이규형은 "많은 배우, 스탭들이 티키타카가 잘 되는 한 축구팀처럼 잘 만들었다고 자부하는 작품"이라고 말해 기대감을 높였다.

넷플릭스 '들쥐'는 오는 28일 오직 넷플릭스를 통해 공개된다.

moonddo00@newspim.com