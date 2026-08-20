전남광주, 캠핑 유튜버 리랑과 떠나는 고흥 섬캠프 나로도서 20팀 공모

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특별시가 20일 고흥 나로도 섬-머캠프를 28일 연다고 밝혔다
- 캠핑 유튜버 리랑과 주민이 갯벌 체험·요리 콘테스트를 함께한다
- 참가 20팀을 25일까지 모집하며 팀당 333만 원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 고흥 나로도에서 캠핑 유튜버 리랑과 섬 주민이 함께하는 체류형 캠핑 행사가 열린다.
전남광주특별시는 오는 28일 고흥 나로도에서 '섬-머캠프(SUM-MER CAMP)'를 열고 참가 캠퍼 20팀을 모집한다고 20일 밝혔다.
섬-머캠프는 여름과 섬을 결합한 체류형 관광 프로그램이다. 캠핑 유튜버 리랑이 참여하며 관광객이 고흥 섬의 자연과 먹거리, 주민의 삶을 체험하는 방식으로 진행된다.
프로그램은 리랑의 캠핑 클래스와 섬 주민이 함께하는 갯벌 해루질, 채취한 해산물과 지역 식재료를 활용한 캠핑 요리 콘테스트, 달빛 시네마 등으로 구성됐다.
모집 대상은 캠핑을 즐기는 관광객 등 20팀이다. 참가비는 팀당 333만 원이며 텐트 등 캠핑 장비는 참가자가 준비해야 한다.
참가 희망자는 오는 25일까지 VISIT 전남광주 누리집에서 사연을 작성해 온라인으로 신청하면 된다.
최영주 전남광주통합특별시 관광본부장은 "고흥의 바다와 갯벌 등 섬 자원에 캠핑 콘텐츠를 접목했다"며 "섬의 자연과 문화, 주민의 삶을 관광 콘텐츠로 연결하겠다"고 말했다
ej7648@newspim.com