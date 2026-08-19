"중·고생이 AI 진로코치 제작"…부산교육청, '2026 해커톤' 본선 진행

AI 핵심 요약beta
- 부산교육청이 21일 해운대서 SW·AI 해커톤 본선을 열었다
- 중·고생 30개 팀 120명이 AI 진로 코치를 직접 만들었다
- 우수팀은 교육감상과 MS Korea 방문 기회를 받게 됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
우수 팀 MS Korea 방문 기회 제공
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 중·고등학생들이 이번엔 'AI로 자기 소개서'를 쓰는 대신 아예 'AI로 진로 코치'를 직접 만들기 시작했다.
자기 적성과 진학 정보를 분석해주는 인공지능 에이전트를 스스로 설계·개발해 보는 해커톤이 여름 바다 앞 부산 해운대에서 미래 진로를 두고 밤샘 토론을 벌이는 거대한 실습 현장으로 변신한다.
부산교육청 교육연구정보원은 오는 21일부터 22일까지 이틀간 부산 해운대 아르피나에서 '2026학년도 SW·AI 해커톤 대회' 본선을 진행한다고 19일 밝혔다. 중·고등학생 30개 팀, 120명이 참여한다.
올해 대회 주제는 'AI와 함께 디자인하는 진로진학 Agenthon'이다. 참가 학생들은 생성형 AI를 활용해 자신의 진로와 진학을 탐색하고 이를 돕는 AI 에이전트(Agent)를 직접 설계·제작하는 미션을 수행한다.
해커톤은 해킹(Hacking)과 마라톤(Marathon)의 합성어로 제한된 시간 안에 팀을 이루어 하나의 결과물을 완성하는 형태의 집중 개발 대회다.
교육연구정보원은 본선에 앞서 지난달 6일부터 24일까지 참가 신청 팀을 대상으로 온라인 사전 교육을 실시했다. 사전 교육에는 중·고등학생 61개 팀, 244명 전원이 참여했다.
연구정보원은 사전 교육 이후 학생들이 제출한 진로·진학 AI 에이전트 기획서를 종합 평가해 본선 진출 30개 팀을 선정했다. AI 활용 아이디어와 진로·진학 연계성, 실현 가능성 등을 기준으로 심사했다.
본선은 1박 2일 숙박형 집중 경진대회로 진행된다. 참가 학생들은 전문가 특강을 통해 AI 시대 직업 환경의 변화와 주요 쟁점을 살펴보고 인공지능 전문가와 현장 교사로 구성된 멘토단의 도움을 받아 사전에 구상한 AI 에이전트의 기능을 구체화한다.
팀별로 에이전트 기능을 설계하고 구현 과정을 거쳐 실제로 사용할 수 있는 수준의 결과물을 완성하는 것이 목표다. 생성형 AI 모델 연계, 사용자 인터페이스 구성, 진로·진학 정보 구조화 등도 함께 다룬다.
대회 마지막 날에는 각 팀이 완성한 AI 에이전트를 직접 시연하고 발표하는 평가가 진행된다. 심사위원들은 에이전트의 문제 해결력, 사용자 편의성, 창의성 등을 중심으로 점수를 매긴다.
우수 팀에는 부산광역시교육감상이 수여된다. 수상 팀에는 글로벌 IT 기업 MS Korea 방문과 현직자 멘토링 프로그램 참여 기회도 제공해 디지털·AI 산업 현장을 체험할 수 있도록 할 계획이다.
유영옥 원장은 "이번 대회가 학생들이 생성형 AI를 단순히 활용하는 차원을 넘어, 자기 진로와 진학에 필요한 도구를 직접 설계해보는 경험이 되길 바란다"면서 "학생들이 AI 시대를 이끌 창의·융합형 미래 인재로 성장할 수 있도록 프로젝트 기반 디지털·AI 교육을 지속적으로 고도화해 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com