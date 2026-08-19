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강기윤 창원시장 "시내버스 준공영제 개편…'2.0' 모델 재정 부담 완화"

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  • 강기윤 창원시장이 19일 준공영제 갱신협약 체결했다
  • 재정 부담·파업 위기 줄이는 준공영제 2.0 추진했다
  • 노사정 무분규 선언으로 서비스 혁신·상생 약속했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

운수종사자 처우 개선 따른 재정 부담 증가
노사정 상생 협력 통한 대중교통 체계 구축

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 경남 창원시장이 취임 이후 처음으로 주요 현안사업을 해결했다. '재정 증가·파업 위기·서비스 한계'라는 시내버스 준공영제 3대 문제를 정면으로 돌파한 것이다.

강 시장은 시내버스 준공영제 5년 협약 만료를 앞두고 제도 손질과 함께 갱신에 나서며 '준공영제 2.0'으로 풀겠다는 방침을 내놨다.

창원시는 시내버스 준공영제 협약기간 5년 만료 시기가 도래함에 따라 19일 오후 창원시내버스협의회와 '시내버스 준공영제 갱신 협약'을 체결했다고 밝혔다.

강기윤 경남 창원시장(가운데)이 19일 오후 시청에서 창원시내버스협의회, 창원시내버스노동조합과 체결한 '시내버스 준공영제 갱신 협약서'를 선보이고 있다.[사진=창원시]

협약식에서는 노사정 무분규 공동선언과 친절기사 표창식도 함께 진행됐다. 시는 이번 협약으로 5년 만료를 앞둔 준공영제를 연장하는 동시에 운영 방식을 전면 손질해 재정 부담과 노사 갈등을 완화하고 대중교통 서비스를 개선한다는 방침이다.

창원 시내버스 준공영제는 모든 노선 수입을 공동 관리하고 운행 실적에 따라 적자를 지원하는 대신 시가 노선 조정권을 행사하는 구조다. 시행 이전에는 적자 지원 노선과 비지원 노선이 이원화돼 과속·난폭운전, 수입 경쟁 등 부작용이 심각했다.

시는 이를 해소하기 위해 2019년부터 제도 도입을 추진해 운수사와의 소송 등 진통 끝에 2021년 9월 본격 시행했다.

시행 이후 창원시는 공동배차제 폐지, 버스 디자인 개선, 노선 전면 개편, S-BRT 개통, 친환경 버스 확대 등 다각적인 정책을 펼쳤다. 그 결과 노선 조정 대응력이 크게 향상됐고 교통사고 감소, 시민 만족도 상승, 이용 승객 증가, 연료비 절감 등 가시적인 성과를 냈다.

그러나 운수종사자 처우 개선에 따른 임금 상승으로 재정지원금은 2021년 653억 원에서 2025년 937억 원으로 늘어 예산 부담이 커졌고 매년 임금협상 시기마다 파업 위기가 반복되며 시민 불안도 누적됐다.

지난 2023년 하루 전면 파업과 노선 개편 반발에 따른 준법운행, 2025년 6일간 파업은 시가 준공영제 폐지와 제도 개선을 진지하게 검토하는 계기가 됐다. 시민단체와 내부에서 준공영제 폐지론이 제기된 가운데 시는 노사정 상생과 책임 분담을 목표로 지난해 12월부터 연구용역을 진행해 이번 갱신안을 마련했다.

이번 제도 개편의 중심에는 강기윤 시장의 소통 행보가 자리했다. 강 시장은 후보 시절부터 지역 기업과 노동계 현안을 꾸준히 청취하며 준공영제의 구조적 문제를 파악해 왔다.

취임 이후에도 버스 노사와 여러 차례 간담회를 열어 시민 입장에서 노사 갈등을 풀어야 한다는 점을 강조하며 대화를 이어왔다. 노사 어느 한쪽의 일방적인 희생이 아니라 대중교통 운영 주체인 노·사·정이 함께 지속 가능한 구조를 만들자는 기조였다.

이 같은 기조는 지난 8월 8일 창원 시내버스 역사상 첫 '사전조정 단계 임금협상 타결'로 이어졌다. 시와 노사는 향후 2년간 공무원 보수 인상률을 적용하는 수준에서 임금 인상에 합의하고 무분규 공동선언까지 이끌어냈다.

파업 국면마다 간신히 봉합하던 기존 패턴을 끊고 협상 초기 단계에서 타결한 점에서 강 시장의 중재와 설득이 임금협상 구도 변화에 적지 않은 영향을 미쳤다는 평가가 나온다.

준공영제 2.0은 운영 합리화, 시민 이동권 보호, 서비스 혁신 등 세 축으로 설계됐다. 먼저 운영 합리화 측면에서 저수익 노선 일부를 마을버스나 수요응답형(DRT) 버스로 전환하고 버스 광고 사업 확대, 연비 절감 유도, 탄소배출권 매각, 전기버스 충전시설 직영화 등을 통해 장기적으로 연간 100억 원 수준의 예산 절감을 목표로 한다.

시는 재정지원 구조를 손보되 서비스 수준 저하 없이 효율을 높이는 방향으로 조정하겠다는 입장이다.

시민 이동권 보호를 위해서는 노사정 상시 소통체계를 가동해 노사 현안을 대화로 풀고 파업을 사전에 예방하는 구조를 정착시키기로 했다. 이미 8월 임금협상 조기 마무리를 통해 이 체계의 실효성을 확인한 만큼 향후 임금·근무조건 논의 과정에서도 사전 조정과 중재 기능을 강화해 시민 불편을 최소화한다는 계획이다.

서비스 혁신 분야에서는 현장 데이터를 기반으로 한 평가·보상 체계를 확대한다. 경영·서비스 평가 결과에 따라 차등 지원 비중을 키워 운수사 경쟁을 유도하고 디지털 운행기록(DTG)과 인공지능을 활용한 평가 제도를 도입한다.

버스 운행시간을 전면 분석해 근무 환경이 열악한 노선은 완화하고, 휴게 시간이 과도한 노선은 조정하는 '중간시간표 제도'를 통해 도착 시간 정시성과 환승 효율성을 높이는 방안도 추진한다.

재정 부담 완화와 파업 대비를 위한 중앙정부 대상 건의도 병행한다. 시는 국비 지원 사업 확대, 시내버스의 필수공익사업 재지정을 요청해 지자체 예산 부담을 줄이고 불가피한 파업 시에도 최소한의 운행을 유지할 수 있는 제도적 장치를 확보한다는 방침이다.

이날 협약식과 함께 열린 노사정 무분규 공동선언에서 노사정 대표들은 '창원 시내버스 노사정 상생협력 및 무분규 선언문'을 낭독했다. 이들은 노사 갈등을 대화와 협의로 해결하고 시민이 안심하고 이용할 수 있는 대중교통 환경을 조성해 나가겠다고 약속했다. 선언문에는 서비스 혁신에도 노사정이 함께 참여해 책임을 나누는 내용이 담겼다.

친절기사 표창식은 시민 참여 방식으로 진행돼 눈길을 끌었다. 시는 버스 내 QR코드를 통해 '창원친절기사 앱'으로 시민 추천을 받았고 2025년 상반기 동안 접수된 4만여 건의 추천 내역을 분석해 회사별 최우수 기사 1명을 선정했다.

시는 앞으로 이 추천 방식에 더해 DTG와 인공지능을 활용한 안전운행 데이터 분석 기법을 도입해 친절·안전 운행을 병행하는 우수 기사 발굴과 관리 체계를 정교하게 구축할 계획이다.  

강기윤 시장은 "이번 준공영제 개선에서 가장 중점을 두었던 부분은 노사정 상생을 통한 시내버스의 지속 가능성 확보였다"며 "버스 노사가 함께 협력해 안정적 기반을 마련할 방안을 찾은 만큼 창원 시내버스가 전국에서 가장 우수하다는 평가를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

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