BNK경남은행, 현대차그룹 자동차 부품 협력사 상생 금융지원 확대

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 19일 차세대 모빌리티 상생금융 협약을 맺었다.
- 은행권과 현대차그룹은 200억 원을 출연해 보증체계를 구축했다.
- 신보는 3000억 원 보증을 공급해 협력사 해외진출을 돕는다.
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3000억 원 규모 '공동 프로젝트 보증'
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행을 비롯한 은행권과 신용보증기금, 현대차그룹이 자동차 부품 협력사의 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 공동 재원을 조성해 수출 프로젝트 참여 기업을 지원하는 체계를 구축했다.
경남은행은 19일 '차세대 모빌리티 개발 및 해외시장 진출 활성화를 위한 상생 금융지원 업무협약'을 맺었다고 밝혔다. 이번 협약에는 BNK경남은행을 포함한 주요 시중·지방은행과 신용보증기금, 현대자동차, 기아 등이 참여했다.
상생 금융지원 업무협약은 대기업과 정책금융기관, 은행권이 공동으로 재원을 출연해 현대차그룹 수출 프로젝트에 참여하는 자동차 부품 협력사의 자금 조달을 지원하는 내용이다. 미래 모빌리티 산업 경쟁력 강화를 위한 금융 인프라를 갖추는 데 목적을 두고 있다.
협약에 따라 BNK경남은행 등 은행권은 총 120억 원을, 현대차그룹은 80억 원을 신용보증기금에 출연한다. 신용보증기금은 이 200억 원을 재원으로 현대차그룹 수출 프로젝트에 참여하는 2·3차 협력사에 총 3000억 원 규모의 '공동 프로젝트 보증'을 공급할 계획이다.
지원 대상 기업에는 100% 보증비율과 연 0.8% 고정 보증료율이 적용된다. 협약 은행의 보증료 지원을 통해 첫해에는 보증료 전액을 면제하고 2~3년 차에는 연 0.3%포인트를 감면하는 방식으로 비용 부담을 줄인다.
BNK경남은행은 이번 협약을 통해 지역 자동차 부품기업들이 기술 경쟁력을 높이고 해외시장 진출을 모색하는 과정에서 자금 부담을 완화하는 효과를 기대하고 있다.
황재철 부행장은 "자동차 산업의 구조 전환 속에 안정적인 금융지원의 필요성을 언급하며 지역 주력산업과 중소기업 경쟁력 강화를 위한 금융지원을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
BNK경남은행은 대·중소기업 간 동반성장 금융 생태계 조성에도 참여를 이어갈 방침이다.
news2349@newspim.com