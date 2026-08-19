박완수 경남지사, 거제 수해복구 현장서 구슬땀…"신속한 복구에 전력"

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도민 참여 요청과 지원 방안 제시

일상 회복 위한 협력 방안 모색

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제 집중호우로 마을이 흙탕물에 잠긴 가운데 박완수 경남지사가 직접 수해 현장을 찾아 복구 작업에 나섰다.

경남도는 박 지사가 19일 거제시 연초면 죽전마을 수해복구 현장을 방문해 공무원과 군·경찰·소방, 자원봉사단체 관계자들과 함께 침수 피해 가정의 가재도구를 정리하고 토사와 잔해를 치우는 작업을 힘을 보탰다고 밝혔다.

흙탕물에 젖은 물품을 세척하고 배출하는 등 현장에서 주민들과 함께 복구에 구슬땀을 흘렸다.

박완수 경남지사가 19일 거제 수해복구 현장을 찾아 공무원과 군·경찰·소방, 자원봉사단체 등과 함께 직접 피해복구 작업에 참여하고 있다.[사진=경남도] 2026.08.19

박 지사는 현장에서 "도는 피해를 신속히 수습하고 도민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 공무원과 군·경찰·소방, 자원봉사단체 등 동원 가능한 인력과 장비를 현장에 집중하고 있다"면서 "피해 지역별 수요를 고려해 추가 인력과 장비를 계속 투입하겠다"고 강조했다.

또 "피해 범위가 넓어 아직 복구의 손길이 미치지 못한 곳이 많다"며 "피해 이웃들이 다시 일어설 수 있도록 도민들께서도 자원봉사에 적극적으로 힘을 보태달라"고 당부했다.

현재 거제 피해 현장에서는 군·경찰·소방과 지방자치단체 공무원, 자원봉사단체 등이 산사태 토사와 각종 잔해를 치우고 침수주택과 농경지 정리 등 응급복구 작업을 계속하고 있다. 도는 관계기관과 협조해 확보 가능한 인력과 장비를 우선적으로 피해 지역에 배치하고 있다.

도는 피해가 산사태와 침수 등으로 여러 지역에 걸쳐 광범위하게 발생한 만큼 신속한 일상 회복을 위해 추가 복구 인력이 필요한 상황이라고 설명했다. 피해 규모와 복구 진척 상황을 실시간으로 파악해 우선 지원 지역을 정하고 현장 수요에 맞춰 인력과 장비를 순차적으로 배치한다는 방침이다.

인력이 부족한 지역에는 자원봉사단체와 공무원을 우선 투입하고 굴삭기 등 중장비가 필요한 곳에는 장비를 신속히 투입해 복구 기간을 최대한 단축한다는 계획이다.

도는 응급복구가 마무리될 때까지 현장별 인력·장비 수요를 지속적으로 점검하고 필요한 지원을 적기에 연결하기로 했다.

이날 연초면 일대 복구 현장에는 새마을회와 농협 조합원, 거제시 자원봉사단체협의회 관계자 등이 참여해 침수 피해 주택과 농경지 정리에 나섰다. 장목면 수해 현장에는 경남도청 공무원이 투입돼 토사 제거와 피해 시설 응급복구를 진행했다.

도는 연초면·장목면 피해 규모와 복구 현황, 참여 인력 수치는 현장 집계가 완료되는 대로 최종 확정해 반영할 계획이다.

박 지사는 이날 연초면 죽전마을에서 새마을회 회원들과 함께 복구 작업을 진행한 뒤 연초농협을 찾아 복구 지원에 나선 자원봉사자들을 격려했다. 이어 장목면 수해복구 현장으로 이동해 피해 및 복구 상황을 점검하고 현장 관계자들을 만났다.

박 지사는 앞서 17일 대도민 메시지를 통해 피해 도민들의 신속한 일상 회복을 위해 복구와 지원에 최선을 다하겠다고 밝힌 바 있다. 18일에는 거제·통영 피해 현장과 이재민 대피시설을 찾아 피해 상황과 지원 실태를 직접 점검했다.

박 지사는 전날 피해 현장을 찾은 중앙부처 관계자에게 통영·거제 지역에 대한 특별재난지역 신속 선포와 피해 시설 응급복구를 위한 특별교부세 추가 지원을 건의했다. 도는 정부와 협의를 통해 필요한 국비 지원을 확보하고 지방재정과 연계해 수해 복구와 재발 방지 대책을 함께 추진할 계획이다.

news2349@newspim.com