평택도시공사·평택시어린이집연합회, 어린이 교통사고 예방 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 평택도시공사가 19일 어린이집연합회와 협약했다
- 어린이 교통사고 예방과 안전문화 확산에 나섰다
- 가정·지역사회까지 교육을 넓혀 협력하기로 했다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택도시공사가 평택시어린이집연합회와 손을 잡고 지역사회 어린이 교통사고 예방과 안전문화 확산에 나선다.
19일 공사에 따르면 양 기관은 어린이 교통사고 예방을 위한 '세이프키즈 교통안전 공동협력 업무협약'을 체결했다.
이번 협약은 어린이집 등 교육기관 중심의 기존 교통안전 교육을 넘어 영유아의 일상과 가장 밀접한 가정과 지역사회 전반으로 안전 교육의 범위를 넓히기 위해 마련됐다.
이날 양 기관은 ▲영유아 대상 교통사고 예방 및 안전문화 확산 ▲교통안전 교육 대상 확대 ▲개별 가족 단위 교통안전 교육프로그램 확대 ▲교육 사각지대 해소를 위한 홍보 지원 등에 협력해 나가기로 했다.
특히 교육 대상을 전방위적으로 확대해 기존의 교육기관 원장과 교사, 통학차량 운전기사뿐만 아니라 어린이의 실생활 안전을 책임지는 가족 단위 부모까지 교육을 실시하기로 했다.
한병수 평택도시공사 사장은 "어린이 교통안전은 교육기관의 노력뿐만 아니라 가정과 지역사회가 함께 관심을 갖고 실천해야 하는 중요한 과제"라며 "이번 협약을 계기로 어린이집과 가정이 함께 참여하는 교통안전 교육을 확대해 우리 아이들이 더욱 안전하고 건강한 환경에서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
이에 대해 평택시어린이집연합회는 "이번 협약을 통해 어린이집 현장과 가정에서 교통안전의 중요성을 더욱 널리 알릴 수 있을 것"이라며 "영유아의 안전한 보육환경을 조성하기 위해 공사와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 약속했다.
krg0404@newspim.com