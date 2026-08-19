심부건 완주군의회 부의장, 마을공동체 대표 간담회

AI 핵심 요약beta
- 심부건 완주군의회 부의장은 19일 마을공동체 간담회를 열었다.
- 공동체 운영 애로를 듣고 활성화 지원방향을 논의했다.
- 자연마을·아파트 공동체 교류와 지속지원 필요성에 공감했다.
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[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 심부건 완주군의회 부의장은 19일 마을공동체 대표들과 간담회를 열고 공동체 운영 현황과 현장에서 겪는 어려움 및 애로사항을 청취하며 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회는 최근 마을공동체 활동이 전반적으로 위축된 상황에서 현장의 의견을 직접 듣고 공동체가 지속적으로 활동할 수 있는 실질적인 지원 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
참석자들은 각 공동체의 운영 현황을 공유하고 활동 과정에서 발생하는 어려움과 개선사항에 대해 의견을 나눴다. 주민 참여 확대와 공동체 활동의 지속성을 높이기 위한 운영 방향도 함께 논의했다.
특히 자연마을 공동체와 아파트 지역 공동체 간 교류·협력이 서로 다른 공동체의 경험과 장점을 공유하고 주민 간 이해를 넓히는 등 활성화에 긍정적인 효과를 거두고 있다는 데 공감했다.
참석자들은 이러한 교류가 일회성에 그치지 않도록 공동체 간 연계 활동과 교류 기회를 확대해 지속적인 협력으로 이어갈 필요가 있다는 데 뜻을 모았다.
또 마을공동체가 단순한 사업 수행 단위를 넘어 주민 간 소통과 교류를 촉진하고 지역 문제를 주민 스스로 고민하고 해결하는 지역공동체의 구심점 역할을 할 수 있도록 지속적인 관심과 지원이 필요하다는 의견도 제시됐다.
심부건 부의장은 "마을공동체는 주민들이 소통하고 협력하며 지역 문제를 함께 해결하는 풀뿌리 자치의 중요한 기반"이라며 "공동체 활동이 다소 침체된 만큼 현장의 어려움을 세심하게 살피고 다시 활력을 불어넣을 방안을 마련해야 한다"고 말했다.
이어 "간담회에서 나온 의견과 건의사항을 면밀히 검토해 의정활동에 적극 반영하고 주민들이 주도적으로 참여하는 지속가능한 마을공동체가 자리 잡을 수 있도록 현장과 꾸준히 소통하겠다"고 덧붙였다.
심부건 부의장은 제302회 완주군의회 임시회에서 '완주군 지역공동체 활성화 지원 등에 관한 조례'를 대표발의해 지역공동체 축제 지원 근거를 마련하는 등 지역공동체 활성화와 실효성 있는 지원체계 구축을 위한 의정활동을 이어가고 있다.
lbs0964@newspim.com