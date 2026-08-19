2026首尔美容周将于22日起在东大门DDP举行

纽斯频通讯社首尔8月19日电 韩国首尔市宣布，"2026首尔美容周（Seoul Beauty Week 2026）"将于22日至25日在首尔东大门设计广场（DDP）举行，为期4天。

自2022年首次举办以来，首尔美容周始终致力于向国际市场推广韩国具有成长潜力的美妆企业及创新产品，持续强化海外买家、流通商与韩国品牌之间的交流合作。不少连续参展企业借助这一平台成功开拓海外市场，出口规模稳步扩大，展会已成为推动K-美妆国际化发展的重要窗口。

活动海报。【图片=首尔市政府提供】

今年共有152家企业参展，展区规模达到历届最大。在原有化妆品和美妆科技基础上，本届展会首次将展示范围扩展至医疗美容、口服美容及生活美容等领域，全方位呈现K-美妆产业链的发展成果。

其中，艺术厅1馆作为核心展区，共有127家化妆品及美妆科技企业参展，集中展示护肤、美发护理、智能美容设备等最新产品与技术；艺术厅2馆设立医疗美容专区，17家专业企业将展示医美技术及综合解决方案；艺术厅走廊则汇聚4家口服美容企业，重点展示胶原蛋白、PDRN等"内养外护"产品；和谐广场还将设立生活美容专区，4家融合美食与美容理念的品牌集中亮相，进一步拓展美妆消费场景。

与传统展会侧重产品展示不同，本届首尔美容周更加突出商贸合作功能，通过海外买家精准配对、一对一商务洽谈、专业咨询以及投资机构专场路演等形式，为企业创造更多出口和投资机会。

其中，核心活动"美妆贸易展"将邀请全球零售渠道、流通平台采购负责人及进口贸易商等专业买家，与韩国中小美妆企业开展一对一商务洽谈，并同步提供产品展示、海外直播带货、出口政策咨询等配套服务，帮助企业拓展国际销售渠道。数据显示，2025年该板块累计促成约177亿韩元出口签约额。今年主办方计划邀请115家全球买家参会，进一步提升展会商贸合作成效。

聚焦创新创业的"商业对接路演大赛"也将同期举行。本届赛事共吸引72支团队报名，经过约8比1的筛选，最终9支团队晋级决赛，并将在现场向投资机构及行业专家展示创新产品和商业模式。

值得关注的是，本届首尔美容周首次推出"首尔美容论坛"。论坛将围绕全球美妆法规与合规认证、人工智能（AI）赋能美妆科技、跨境电商平台运营及国际流通战略等热点议题展开深入探讨，聚焦K-美妆产业如何突破短期流量增长瓶颈，实现长期可持续发展。

除了面向行业人士的专业活动，本届展会还为普通市民和海外游客准备了丰富的体验项目。主办方围绕"K-造型体验"打造互动专区，游客可现场体验最新韩式美妆造型服务。同时，以"偶像美妆（Idol Beauty Codes）"和"口碑美妆（Viral Beauty Codes）"为主题的消费者专场，将介绍近年来通过韩流偶像及社交媒体走红全球的K-美妆流行趋势。

此外，本届展会还将邀请历届数量最多的国际网络达人到场，通过海外社交媒体实时直播展会现场，向全球观众展示韩国最新美妆潮流。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社