장기하 첫 솔로 정규앨범, 영화로 먼저 만난다…'산산조각' 26일 개봉

AI 핵심 요약beta
- CGV가 19일 장기하 앨범 영화 산산조각을 26일 개봉한다
- 산산조각은 새 앨범 전곡을 담은 33분 단편영화다
- CGV는 장기하 무대인사와 GV 등 행사를 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 장기하의 첫 솔로 정규 앨범 수록곡 전곡을 담은 영화 '산산조각'을 단독 개봉한다.
19일 CGV에 따르면 '산산조각'은 오는 26일 CGV에서 개봉한다. 오는 9월 발매 예정인 장기하의 첫 솔로 정규 앨범 수록곡 전곡을 정식 발매에 앞서 영화관에서 먼저 만나볼 수 있다.
'산산조각'은 한 편의 시에서 출발한 시나리오를 무성영화로 제작하고, 이를 바탕으로 장기하의 첫 솔로 정규 앨범을 완성한 프로젝트다. '하얀 기하', '까만 기하', '베개몬' 등 세 캐릭터를 중심으로 상실과 변화, 삶의 순환에 대한 이야기를 그린다.
앨범 수록곡을 단순한 뮤직비디오가 아닌 33분 분량의 단편영화 형식으로 구성한 것이 특징이다. 앞서 지난 5월 열린 2026 전주국제영화제에서 프리미어 상영됐으며 당시 관객과의 대화(GV) 전 회차가 매진됐다.
장기하는 작품에서 '하얀 기하'와 '까만 기하'를 맡아 1인 2역을 소화했다. '장기하와 얼굴들' 활동을 마친 뒤 솔로 아티스트로 활동하고 있는 그는 영화 '밀수', '베테랑2' 등의 음악 작업에도 참여했다. 2023년에는 제44회 청룡영화상 음악상을 수상했다.
CGV는 개봉을 기념해 장기하가 직접 참여하는 무대인사와 GV도 마련한다. 작품 속 '하얀 기하', '까만 기하', '베개몬'을 콘셉트로 한 상영회와 굿즈 상영회 등도 진행할 예정이다.
영화 러닝타임은 33분이며 티켓 가격은 3000원이다. 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
장지연 CJ CGV 콘텐츠운영팀장은 "'산산조각'은 영화와 음악의 경계를 허물며 관객들에게 극장에서 경험할 수 있는 새로운 감상 경험을 선사하는 특별한 작품"이라며 "앞으로도 극장에서만 만날 수 있는 차별화된 콘텐츠와 다양한 문화 경험을 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.
taeyi427@newspim.com