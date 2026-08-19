한국피아이엠, 상반기 수주잔고 424억원

AI 핵심 요약beta
- 한국피아이엠이 19일 상반기 수주잔고 424억원을 기록했다
- 전장 신규 계약과 IT 품목 확대가 증가를 이끌었다
- 휴머노이드·AI 데이터센터 신사업도 확대 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국피아이엠이 상반기 수주잔고가 전년 동기 대비 18.9% 증가한 424억원을 기록했다고 19일 밝혔다.
자동차 전장 부문 신규 계약 체결과 IT 부문 수주 품목 확대가 주도했다. 회사에 따르면 지난 4월 글로벌 자동차 기업향 대규모 수주에 성공했으며, 국내 대기업 IT 밸류체인 기업과는 기존 제품 추가 공급 외에도 신규 품목 2종에 대한 공급계약을 체결했다.
회사에 따르면 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 18%, 55% 증가했다. 3·4분기에 매출 반영이 본격화되는 본원사업 특성상 추가 실적 성장이 예상된다.
한국피아이엠은 휴머노이드 로봇과 AI 데이터센터 신사업을 진행 중이다. 휴머노이드 로봇 분야에서는 초소형 감속기 프로토타입 개발을 완료하고 글로벌 기업들과 샘플 공급 및 양산을 논의하고 있다. 미국 소재 글로벌 기업향 AI 데이터센터 냉각 솔루션 초도 공급도 시작했으며, 추가 제품 수주를 통해 포트폴리오를 확대하고 있다.
신사업 확대를 위해 최근 400억원 규모 투자 유치를 완료했다. 한국피아이엠 관계자는 "올해는 예년보다 빠르게 2분기부터 실적 개선이 확인된 만큼, 수주잔고가 하반기 매출로 이어지며 연간 실적 성장에 기여할 것으로 기대하고 있다"며 "본원사업에서 축적한 MIM 기반 초정밀 소재 양산 역량을 첨단 산업으로 확장하고 있으며, 최근 확보한 자금을 바탕으로 휴머노이드 로봇용 초소형 감속기 양산 대응에 나서고 AI 데이터센터 냉각 소재 공급을 확대해 나가겠다"고 강조했다.
nylee54@newspim.com