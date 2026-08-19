전남광주 27곳서 소방차 출동훈련…20일 오후 2시

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합소방본부가 20일 민방위 훈련과 함께 긴급출동 훈련을 한다.
- 전통시장·교차로 등 27곳서 20분간 차량 양보 체계를 점검한다.
- 소방본부는 골든타임 확보를 위해 양보를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 소방본부가 민방위 훈련이 열리는 20일 오후 2시 전통시장과 교차로 등 27개 주요 지점에서 소방차 긴급출동 훈련을 실시한다.
19일 전남광주소방본부에 따르면 훈련은 민방위 경보 사이렌 발령과 동시에 20분간 진행된다. 소방차량이 실제 출동처럼 도로를 운행하며 운전자와 보행자의 긴급차량 양보 체계를 점검하는 방식이다.
대상 구간은 전남광주 지역 전통시장과 상습 정체구간, 주요 교차로 등이다. 소방본부는 화재와 구조·구급 현장에 555분 이내 도착하는 골든타임 확보를 위해 이번 훈련을 마련했다.
긴급차량이 접근하면 보행자는 보행 신호와 관계없이 횡단보도에서 멈춰 통행로를 확보해야 한다. 운전자는 1차선 도로와 교차로에서는 우측 가장자리에 정지하고 2차선 도로에서는 2차선으로 이동해 1차선을 비워야 한다. 3차선 이상 도로에서는 1·3차선 차량이 양옆으로 이동해 중앙 차선을 내줘야 한다.
출동 소방차의 통행을 막거나 양보하지 않으면 소방기본법에 따라 200만원 이하 과태료가 부과될 수 있다.
이오숙 전남광주소방본부장은 "긴급차량에 길을 내주는 행동은 재난 현장의 골든타임을 지키는 출발점"이라며 "사이렌을 듣거나 긴급차량을 발견하면 적극적으로 양보해 달라"고 말했다.
bless4ya@newspim.com