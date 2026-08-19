나노, 중동·국내 복합화력발전 SCR 촉매 20억원 수주

AI 핵심 요약beta
- 나노가 19일 중동 복합화력발전 HRSG용 SCR 촉매 계약을 확보했다.
- 나노는 신공장 생산 75셀 고밀도 촉매를 적용했다.
- 중동·국내 합산 수주액은 약 20억원이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SCR 탈질촉매 전문기업 나노는 중동 복합화력발전 프로젝트에서 배열회수보일러(HRSG)용 SCR 촉매 공급계약을 확보했다고 19일 밝혔다.
이번 계약에는 나노의 신공장에서 생산되는 75셀 고밀도 촉매가 적용된다. 회사에 따르면 중동 지역에서 고밀도 촉매 수주를 추가로 확보하면서 해외 복합화력발전 시장 내 공급 기반을 확대했다.
나노는 동시에 국내 복합화력발전소 HRSG용 SCR 촉매 수주도 확보했다. 중동과 국내 프로젝트를 합친 수주금액은 부가가치세 포함 약 20억원이다.
회사에 따르면 그동안 중동 지역 사업은 국제 정세 불확실성으로 일부 프로젝트 진행이 지연돼 왔다. 최근 사업 재개 움직임이 본격화되고 있다.
회사 관계자는 "중동 지역 프로젝트가 다시 본격적으로 진행되면서 신공장에서 생산되는 75셀 고밀도 촉매의 공급 확대 여건도 마련되고 있다"며 "고밀도 촉매의 제품 경쟁력을 바탕으로 중동을 비롯한 해외 복합화력발전 시장에서 수주 기회를 적극 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com