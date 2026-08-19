青瓦台国家安保室长：韩美"乙支自由护盾"联演朝缩减方向调整

纽斯频通讯社首尔8月19日电 韩国总统府青瓦台国家安保室长魏圣洛18日表示，根据美国总统特朗普有关指示，韩美正在举行的"乙支自由护盾"联合军演将朝着缩减方向调整，韩方将配合美方推进相关协调工作。

图为韩国总统办公室国家安保室长魏圣洛。【图片=总统办公室提供】

魏圣洛当天在青瓦台春秋馆接受媒体采访时表示，由于"乙支自由护盾"联合军演已于17日启动，韩美军方将围绕演习安排开展进一步协调。

他说，特朗普已公开要求美国国防部长赫格塞思缩减今年韩美联合军演，因此演习预计将按缩减方向进行调整。

魏圣洛表示，韩方将根据美方请求积极配合，推动联合演习顺利进行，目前相关工作正朝着缩减方向推进。

特朗普此前通过社交媒体"真实社交（Truth Social）"表示，已指示赫格塞思"大幅缩减"今年韩美"乙支自由护盾"联合军演。他同时表示，自己与朝鲜国务委员会委员长金正恩保持着"非常好的关系"，并称金正恩已对其提出的对话建议作出回应。不过，据韩国方面介绍，目前朝美之间尚未出现重启对话或谈判的实际动向。

针对特朗普此前称曾邀请韩国参与伊朗无核化问题的相关表态，魏圣洛表示，韩国一贯高度重视国际核不扩散问题，这与朝鲜违反《不扩散核武器条约》（NPT）并推进核开发密切相关。韩国将继续关注伊朗无核化问题，并同美国及国际社会保持协调合作。

谈及朝美关系时，魏圣洛表示，韩国政府希望朝美领导人之间的积极互动能够推动双方重启对话，为半岛和平稳定取得实质性进展创造条件。他重申，韩国将继续在韩美密切协调基础上，为推动朝美对话发挥必要的外交作用。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社