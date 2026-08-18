[바둑] '韓 랭킹 1위' 신진서, 몽백합배 첫 8강 진출…'中 1위' 딩하오와 맞대결

AI 핵심 요약beta
- 신진서 9단이 18일 몽백합배 16강서 리웨이칭을 이겼다.
- 219수 만에 흑 불계승하며 대회 첫 8강 진출을 확정했다.
- 8강 상대는 딩하오 9단으로 일정은 추후 정해진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 랭킹 1위 신진서 9단이 제6회 밀리(MILLY) 몽배합배 세계바둑 오픈전 8강에 올랐다.
신진서는 18일 중국 베이징 중국기원에서 열린 대회 16강에서 리웨이칭 9단(중국 랭킹 7위)에 219수 만에 흑 불계승했다.
이날 흑을 잡은 신진서는 중반까지 반집을 다투는 치열한 대마공방전을 벌였다. 하지만 신진서는 하변에 절묘한 수순으로 조금씩 격차를 벌리면서 승리를 확정했다.
신진서는 이날 승리로 몽백합배 첫 8강전 진출을 확정하게 됐다. 메이저 세계기전 통산 9번 우승을 기록한 그는 몽백합배와 인연이 닿지 않았다. 지난 2023년 열린 5회 대회에서 16강에 오른 것이 종전 최고 성적이다. 하지만 이번 대회 8강 진출에 성공했다.
8강에서 만날 상대는 중국 랭킹 1위 딩하오 9단이다. 신진서는 딩하오에 최근 4연승을 포함해 13승 4패로 상대 전적에서 앞서 있다. 8강 일정은 추후 결정된다.
한편 몽백합배 우승상금은 180만 위안(약 3억 7638만 원)이며, 제한 시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회씩이다.
willowdy@newspim.com