박종철 부산시의원 "우성빈 기장군수, 스마트도시 중단 근거 공개해야"

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"160억원 사업, 일부 문제로 전체 포기 안 돼"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 160억 원 규모의 부산 기장군 강소형 스마트도시 조성사업 중단을 둘러싸고 지역 정치권에서 사업 결정 과정과 근거를 공개하라는 요구가 나왔다.

박종철 부산시의원(기장군1, 국민의힘 원내대표)은 18일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "강소형 스마트도시 조성사업 중단과 관련해 우성빈 기장군수는 사업 중단 경위와 판단 근거를 군민에게 공개하라"고 요구했다.

박종철 부산시의원이 18일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 강소형 스마트도시 조성사업 중단과 관련해 우성빈 기장군수에게 사업 중단 경위와 판단 근거 등을 공개하라고 촉구하고 있다.[사진=부산시의회] 2026.08.18

이날 기자회견에는 국민의힘 소속 기장군의원들과 맹승자 전 군의원이 함께했다.

강소형 스마트도시 조성사업은 국비 80억 원과 지방비 80억 원 등 총 160억 원 규모로 추진되던 사업이다. 애초 계획에는 AI 전기차와 주차·충전 시스템, 원격관제, 다국어 안내·결제, 안전속도 제어, AI 기반 위험감지 등 스마트 관광·교통 서비스를 구축하는 내용이 포함돼 있었다.

박 의원은 "사업 중단의 직접적인 근거가 도로 확장 문제라면 구체적인 사업계획과 관련 자료를 군민 앞에 공개해야 한다"고 말했다.

이번 사업에는 관광·교통뿐 아니라 군민 안전 관련 사업도 다수 포함된 것으로 알려졌다. 정관 신정초·모전초·정관초 등 주요 교차로 보행자 안전 강화를 위한 AX 볼라드 설치, AI 도시 안전 플랫폼 구축, 산불 조기감지 드론 장비 도입 등 스마트 안전 인프라 사업이 함께 추진 대상에 올랐다.

박 의원은 "해당 사업은 단순한 관광사업이 아니라 아이들의 통학로 안전, 재난 대응, 산불 조기감지, 스마트 교통체계 등 지역 안전망을 강화하는 종합 사업"이라고 규정하며 "일부 추진 과정에서 문제가 발생했다면 전체 사업을 포기하기보다 조정과 보완 방안을 먼저 검토했어야 한다"고 직격했다.

그러면서 "기장군은 원전 인접지역이고 해안지역의 월파·침수 위험과 산불 등 각종 재난에 대비해야 하는 상황"이라며 "군민 안전과 직결된 사업까지 함께 포기하는 것이 과연 군민을 위한 행정인지 묻지 않을 수 없다"고 쓴소리를 던졌다.

이어 "국비 공모사업은 기장군이 원한다고 언제든 다시 확보할 수 있는 재원이 아니다"라며 "공무원들이 사업을 준비하고 중앙정부 심사를 거쳐 다른 지자체와 경쟁해 확보한 만큼, 이를 포기하는 과정은 사유와 절차를 군민에게 투명하게 공개해야 한다"고 목소리를 높였다.

박 의원은 "사업에 문제가 있다면 고치고 도로 확장이 필요하다면 대안을 찾으면 된다"며 "충분한 검토 없이 160억 원 규모의 기회를 통째로 포기하는 결정은 해결책이 될 수 없다"고 날 선 각을 세웠다.

또 "군민이 요구하는 것은 정치적 공방이 아니라 정확한 사실과 책임 있는 설명"이라며 "우성빈 군수가 사업계획과 사실관계를 군민에게 투명하게 제시하고 판단에 오류가 있었다면 지금이라도 바로잡아야 한다"고 거듭 촉구했다.

박 원내대표는 "160억 원의 사업비와 군민 안전을 지키기 위해서라도 사업 중단 과정에 대한 객관적인 근거와 책임 있는 설명이 반드시 뒤따라야 한다"고 행정 결정의 전 과정 공개를 거듭 요구했다.

한편 우성빈 기장군수는 앞서 업무보고에서 해동용궁사 입구 전기차 전용 차선 확보가 현실적으로 어렵고 사업계획 자체에 문제가 있다는 취지로 사업 재검토 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

ndh4000@newspim.com