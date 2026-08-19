구리시의회, 영유아 디지털 미디어 실태조사 착수

AI 핵심 요약beta
- 구리시의회는 18일 영유아 미디어 실태조사 연구용역을 착수했다
- 만 5세 미만 노출 실태와 학부모 인식을 조사해 조례안을 마련한다
- 10월 중간보고회와 11월 최종보고회를 거쳐 용역을 마무리한다
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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시의회는 지난 18일 의회 주례보고실에서 '구리시 영유아 디지털·미디어 환경 실태조사 및 공공 대응방안 연구용역' 착수보고회를 개최했다고 19일 밝혔다.
의회에 따르면 이번 연구용역은 만 5세 미만 영유아의 디지털 미디어 노출 실태를 면밀히 파악하고 학부모와 영유아 교육 관련 종사자를 대상으로 한 인식 조사를 실시하기 위해 추진됐다.
더불어 국내외 영유아 미디어 이용 관련 정책 및 조례 사례를 분석해 '구리시 영유아 미디어 환경 관련 조례(안)' 제정의 기초자료로 활용하고 어린이집·유치원 현장에서 바로 적용할 수 있는 가이드라인(안)을 마련하는 등 구리시 실정에 맞는 공공 대응방안을 모색할 계획이라고 밝혔다.
이날 착수보고회는 구리시의회 의원 연구단체인 '젊은구리연구회'가 주관했으며 IMU영유아교육연구소가 실태조사와 심층인터뷰 등 구체적인 연구수행 방안과 추진계획을 보고했다.
대표를 맡고 있는 이경희 부의장은 "이미 스마트폰 등을 통한 영유아의 미디어 노출은 일상이 됐으며 세계보건기구(WHO) 등에서 영상매체 노출을 제한할 것을 권고하고 있으나 지자체 차원의 영유아 대상 기준이나 지원 체계는 여전히 미비한 실정"이라고 말했다
이어 "이번 연구과제를 통해 구리시 영유아의 미디어 노출 실태를 면밀히 분석하고 구리시 현실에 맞는 공공 대응방안과 조례, 현장 가이드라인 마련의 초석을 다지겠다"고 말했다.
한편 이번 연구용역은 학부모 대상 집단면담 등 지속적인 과제 분석을 거쳐 10월 중간보고회, 11월 최종보고회를 통해 마무리될 예정이다.
asj7376@newspim.com