경남교육청, 거제·통영 수해 학교 복구 총력…예비비 우선 투입

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청은 18일 거제·통영 피해 학교를 점검했다
- 교육부·안전원과 개학 전 복구 우선순위를 논의했다
- 예비비·재난복구비로 신속 복구와 안전관리를 추진했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 집중호우로 피해를 입은 경남 거제·통영지역 학교의 복구를 위해 경남도교육청이 교육부, 한국교육시설안전원과 현장 점검에 나섰다.
도교육청은 18일 교육부와 한국교육시설안전원 관계자들과 함께 거제 장평초등학교와 통영중학교, 통영고등학교 등을 방문해 피해 규모와 복구 상황을 확인했다.
이번 점검에서는 학교별 시설 피해 현황과 복구 진행 상황을 살펴보고 개학과 교육활동에 필요한 시설을 우선 복구하는 방안을 논의했다.
도교육청은 학교 자체적으로 복구하기 어려운 시설에 대해 교육지원청과 도교육청이 공동 대응하고 필요하면 지방자치단체 등 관계기관과도 협력할 계획이다.
복구 재원은 긴급한 시설 복구에 예비비를 우선 투입하고 한국교육시설안전원의 재난복구비와 연계해 확보하기로 했다. 교육부와 한국교육시설안전원은 현장 점검 결과를 토대로 학교별 피해 규모와 복구 우선순위를 정한 뒤 재정·행정 지원 방안을 마련할 예정이다.
피해가 큰 학교는 단순한 응급조치에 그치지 않고 교육활동에 지장이 없도록 시설을 복구한다. 복구 과정에서 발생할 수 있는 추가 안전사고를 막기 위해 현장 안전관리도 강화한다.
권순기 경남교육감은 "이제는 피해 상황을 확인하는 단계를 넘어 학교별로 필요한 복구를 신속하게 추진해야 한다"며 "피해가 큰 장평초등학교에 필요한 인력과 예산이 적기에 지원되도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.
도교육청은 교육지원청과 함께 피해 학교 조사를 이어가며 학교별 복구 진행 상황을 관리하고 조속한 정상화를 지원할 계획이다.
news2349@newspim.com