'인생 2막' 기술로 다시 뛴다…폴리텍Ⅳ 대전캠 중장년 입교식

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍 대전캠퍼스가 18일 중장년특화과정 입교식을 열었다.
- 49명이 산업설비·영상크리에이터과에서 교육을 시작했다.
- 오는 12월 10일까지 480시간 실습 중심으로 진행했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 재취업과 직무전환을 준비하는 중장년층 49명이 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스에서 새로운 기술 습득에 나섰다.
한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스는 18일 2026학년도 하반기 중장년특화과정 입교식을 열고 본격적인 교육훈련을 시작했다고 밝혔다.
이번 과정에는 산업설비과 27명과 영상크리에이터과 22명 등 모두 49명이 참여한다. 교육은 오는 12월 10일까지 총 480시간에 걸쳐 진행된다.
중장년특화과정은 만 40세 이상을 대상으로 재취업과 직무전환에 필요한 실무기술을 교육하는 프로그램이다.
산업설비과에서는 설비 유지보수와 용접, 배관, 공조냉동 등 산업현장에서 활용도가 높은 기술을 익힌다. 영상크리에이터과는 영상 촬영·편집과 콘텐츠 기획, 디지털 미디어 활용 등 콘텐츠 제작 실무에 초점을 맞춘다.
교육은 실습 중심으로 운영하며 수료 이후 취업 연계와 자격증 취득 지원도 이어진다. 올해 상반기 과정 수료생의 자격증 취득률은 92%로 1인당 평균 1.5개의 자격증을 취득한 것으로 집계됐다.
양형규 학장은 "중장년층의 재취업과 인생 2막 설계를 위해서는 현장에서 곧바로 활용할 수 있는 기술 습득이 중요하다"며 "교육생들이 새로운 도전에 나설 수 있도록 교육과 취업 지원을 강화하겠다"고 말했다.
한편 대전캠퍼스는 게임AI콘텐츠과와 반도체융합기계과, 반도체장비제어과, 산업설비과, AI융합계열, 영상크리에이터과, 전기전자제어과, 클라우드보안과 등에서 2027학년도 2년제 학위과정 신입생을 모집한다. 수시 1차 원서접수는 다음달 7일부터 시작된다.
gyun507@newspim.com