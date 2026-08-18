[프로축구] 연맹 "김포FC 횡령 수수방관 아니다...수사 결과 따라 조치 예정"

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹이 18일 김포FC 횡령 관련 책임론을 반박했다.
- 연맹은 구단과 독립 법인이라 직접 감독 책임은 없다고 했다.
- 감사·수사 결과 후 규정 따라 징계와 개선 조치하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국프로축구연맹이 K리그2 김포FC 직원의 80억원대 횡령 사건과 관련해 한국프로축구선수협회가 제기한 관리·감독 책임론에 반박했다.
연맹은 18일 "연맹과 각 구단은 별도의 독립된 법인으로, 연맹이 개별 구단의 재무·인사 관리에 직접 개입하거나 이에 대한 책임을 지는 구조는 아니다"라고 밝혔다.
김포는 지난달 금융계좌 출납을 담당하던 30대 직원 A씨가 회삿돈 약 83억원을 횡령한 정황을 확인해 경찰에 고소했다. 현재 경찰은 자금 흐름과 사용처 등을 수사하고 있으며 김포시 감사도 진행 중이다.
앞서 선수협은 이번 사건을 두고 "단순한 개인의 일탈이 아니라 오랫동안 누적된 구단 운영 부실과 관리·감독 시스템의 허점을 보여주는 사례"라며 프로연맹의 책임을 지적했다.
특히 김포가 재정난을 이유로 선수단 정리를 검토하고 경기 중 부상으로 장기간 재활 중인 선수에게 기존 연봉의 70% 이상 삭감을 통보한 사례 등을 거론하며 피해가 선수들에게 전가되고 있다고 주장했다. 그러면서 K리그 전 구단에 대한 특별 외부 회계 감사와 상시 점검 체계 구축 등을 요구했다.
이에 프로연맹은 구단의 규정 위반 사실이 확인될 경우 관련 규정에 따라 징계와 시정·개선 조치를 취할 수 있다는 입장이다. 다만 현재 공식적인 감사와 수사 결과가 나오지 않은 만큼 언론 보도만을 근거로 선제적인 조치에 나서는 것은 신중할 필요가 있다고 설명했다.
프로연맹은 "선수협이 해외 리그 사례를 언급하며 연맹이 이번 사태를 수수방관하고 있는 것처럼 표현한 것은 사실과 다르다"라며 "사안을 방치하는 것이 아니라 감사와 수사 결과를 지켜보면서 규정에 따른 조치를 준비하고 있다"라고 강조했다.
향후 조사 과정에서 임금 체불 등 선수 권익과 관련한 규정 위반이 확인될 경우에는 클럽라이선싱 규정에 따라 필요한 조치에 나설 방침이다.
프로연맹은 선수협의 비판 활동 자체에는 문제가 없다는 입장도 전했다. 다만 민감한 사안에 대한 입장을 발표하기 전 연맹에 사실관계를 확인해 정확한 내용을 토대로 의견을 제시해 달라고 선수협 측에 요청했다고 밝혔다.
wcn05002@newspim.com