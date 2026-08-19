서울시 '시민의 정원 서포터즈' 모집..."서울국제정원박람회 가을 기록"

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 20일부터 내달 9일까지 서포터즈 20명을 모집했다
- 서포터즈는 10월 서울국제정원박람회 가을행사 홍보를 맡는다
- 우수 활동자 5명 안팎을 시상하고 내년 확대도 검토했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 오는 20일부터 내달 9일까지 '시민의 정원 서포터즈' 20명을 모집한다고 19일 밝혔다. 서포터즈는 오는 10월 열리는 '2026 서울국제정원박람회' 가을 행사를 기록하고 홍보하는 역할을 맡는다.
이번 행사는 오는 10월 1일부터 27일까지 27일간 매헌시민의숲에서 열린다. 지난 5월 서울숲에서 개막한 정원박람회를 확대해 개최하는 행사다. 매헌시민의숲에 기업, 자치구 마을정원사, 지방자치단체 시민정원사 등이 참여한 50여 개 정원이 순차적으로 조성된다.
서포터즈는 국제정원박람회의 다양한 정원을 시민의 시선으로 기록하는 역할을 맡는다. 정원 외에도 다양한 식물과 정원관리용품·장식소품을 체험하고 구매할 수 있는 정원마켓, 숲을 주제로 한 가드닝 체험과 힐링 프로그램, 시민이 직접 참여하는 정원 워크숍 등 다채로운 정원문화 프로그램이 함께 운영돼 다양한 콘텐츠를 담아낼 수 있다.
서포터즈 모집에는 전문 조경·원예 채널뿐 아니라 반려식물·가드닝·러닝·육아·직장인 브이로그 등 생활밀착형 콘텐츠를 제작하는 크리에이터도 지원할 수 있다. 유튜브·인스타그램·블로그 등 매체 종류와 구독자 수에도 제한이 없다.
다만 본인 명의로 직접 운영하는 계정이어야 한다. 또 최근 3개월 동안 월 1회 이상 게시물을 올린 이력이 있어야 한다. 국내에 거주하는 외국인 크리에이터도 지원할 수 있다.
서포터즈 활동은 2단계로 진행된다. 개막주간인 10월 1~5일에는 전원이 개막식과 주요 프로그램, 시민참여 정원 등을 취재해 영상 1편 또는 카드뉴스 1건을 제작한다. 이후에는 가족·어린이, 직장인, 야간 공원, 외국인 관광객, MZ세대 등 5개 주제 가운데 자신의 채널 성격에 맞는 1~2개를 선택해 콘텐츠를 제작한다.
선정된 서포터즈는 10월 1일 개막식에 공식 초청되며 지정 좌석과 프레스 포토존을 이용할 수 있다. 도슨트가 동행하는 팸투어와 촬영 지원도 제공된다. 서울시는 폐막과 연계해 우수 서포터즈 5명 안팎을 선정해 시상할 예정이다. 별도의 활동비나 원고료는 지급하지 않는다.
신청은 모집 포스터의 QR코드를 통해 내달 9일 오후 6시까지 할 수 있다. 서울시는 주제 적합성, 콘텐츠 완성도, 게시 지속성·반응률, 개막식 참여 가능 여부 등을 평가해 최종 20명을 선발하고 다음 달 16일 결과를 개별 통보할 예정이다.
서울시는 올해 운영 성과를 토대로 내년 '2027 서울국제정원박람회 서포터즈'로 확대하는 방안도 검토한다. 올해 활동한 시민에게는 내년 서포터즈 확대 선발 시 가산점을 부여할 계획이다.
김영환 서울시 정원도시국장은 "반려식물을 키우고, 아이와 산책하고, 퇴근길에 공원을 걷는 일상의 시선이 곧 박람회의 가장 좋은 기록이 될 것"이라며 "개막부터 폐막까지 27일의 가을을 함께 기록할 시민 크리에이터들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
blue99@newspim.com