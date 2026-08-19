수출입은행, 사우디 전력공사에 12억 달러 지원

AI 핵심 요약beta
- 수출입은행이 19일 사우디 전력공사에 12억달러를 지원했다.
- 정부의 중동 금융지원 방안 후속 조치로 한국 기업 참여를 뒷받침했다.
- 벤더페어를 열어 중소·중견기업의 수출 기회도 넓힐 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 사우디아라비아 전력공사에 12억 달러 규모의 자금을 지원한다고 19일 밝혔다. 정부가 5월 대외경제장관회의에서 수립한 '중동 협력 강화를 위한 금융지원 방안'의 후속 조치다.
지원 자금은 사우디 전력공사의 향후 발주사업에서 한국 기업 참여를 뒷받침하는 데 쓰인다. 사우디 전력공사는 이를 한국 기업에 대한 사업 발주와 대금 결제에 활용할 계획이다.
사우디 전력공사는 전력 수요 대응, 송배전망 확충, 전력망 현대화 등을 위해 대규모 자본투자를 추진 중이다.
이번 지원은 국내 중소·중견기업에도 수출 기회를 제공할 것으로 보인다. 발전·송배전 등 대형 인프라 사업에서 대기업이 시공을 담당하더라도 전력 기자재와 부품 상당 부분은 국내 중소·중견기업이 공급하기 때문이다.
수출입은행은 사우디 전력공사의 구매 담당자를 초청해 국내 기자재 업체와의 만남을 주선하는 '벤더페어'를 개최할 예정이다. 이를 통해 더 많은 중소·중견기업이 중동의 발주처와 연결될 수 있는 기회를 마련할 계획이다.
romeok@newspim.com