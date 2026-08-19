동원F&B, 냉동치킨 신제품 '케바삭' 2종 출시

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 동원F&B가 냉동치킨 신제품 '케바삭'을 출시한다고 19일 밝혔다.
이번 신제품은 ▲케바삭 후라이드 치킨 ▲케바삭 고추마요 치킨 등 2종이다. 닭다리살을 100% 사용한 점이 특징이다.
케바삭은 저온에서 속을 익힌 뒤 고온에서 표면 수분을 빠르게 날리는 2단계 튀김 방식으로 바삭한 식감을 구현했다. 에어프라이어로 약 10분 조리해 간편하게 즐길 수 있다.
flurry327@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 동원F&B가 냉동치킨 신제품 '케바삭'을 출시한다고 19일 밝혔다.
이번 신제품은 ▲케바삭 후라이드 치킨 ▲케바삭 고추마요 치킨 등 2종이다. 닭다리살을 100% 사용한 점이 특징이다.
케바삭은 저온에서 속을 익힌 뒤 고온에서 표면 수분을 빠르게 날리는 2단계 튀김 방식으로 바삭한 식감을 구현했다. 에어프라이어로 약 10분 조리해 간편하게 즐길 수 있다.
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