[프로야구] 타구에 얼굴 맞은 NC 임지민, 아래턱뼈 수술 마쳐...21일 퇴원 예정

AI 핵심 요약beta
- NC는 18일 임지민이 안면부 수술을 마쳤다고 밝혔다.
- 임지민은 14일 타구에 얼굴을 맞고 아래턱뼈 골절을 입었다.
- 임지민은 21일 퇴원 뒤 치료를 이어가며 복귀를 정한다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 경기 도중 타구에 얼굴을 맞아 골절상을 입은 NC 투수 임지민이 수술을 무사히 마쳤다.
NC는 18일 "임지민이 이날 오전 부산 동아대학교병원에서 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 등에 대한 수술을 받았다"라고 밝혔다.
임지민은 현재 병원에서 회복 중이며 오는 21일 퇴원할 예정이다. 퇴원 후에도 치료를 이어가며 구체적인 복귀 일정은 회복 경과를 지켜본 뒤 결정한다.
임지민은 지난 14일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 원정경기 도중 아찔한 부상을 당했다. NC가 9-6으로 앞선 9회말 2사 후 마운드에 있던 임지민은 빅터 레이예스가 때린 직선 타구에 얼굴을 맞고 쓰러졌다.
곧바로 인근 병원으로 이송된 임지민은 정밀검사 결과 구강 내 열상과 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 진단을 받았다. 구강 내 열상은 사고 당일 봉합술을 받았고, 골절 부위는 이날 수술을 진행했다.
우완 강속구 투수인 임지민은 올 시즌 4승 5패, 9홀드, 6세이브, 평균자책점 5.40을 기록하며 NC 불펜의 핵심 자원으로 활약해왔다.
NC는 "임지민의 회복과 치료를 최우선으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.
wcn05002@newspim.com