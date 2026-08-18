"智汇滨海·领航未来"2026年滨城人才创新创业大赛韩国路演赛顺利举行

纽斯频通讯社首尔8月18日电 "智汇滨海·领航未来"2026年滨城人才创新创业大赛——境外人才赛韩国路演赛14日在韩国首尔高丽大学成功举行。

活动由中共天津市滨海新区委员会、天津市滨海新区人民政府主办，中共天津东疆综合保税区委员会、天津东疆综合保税区管理委员会承办，北京大学创业训练营运营支持。

【图片=中共天津市滨海新区委员会提供】

来自中韩两国的创业者、投资人、高校及科研机构代表、政府及科创组织负责人等100余位嘉宾齐聚现场，围绕创新创业、产业协同与跨境发展展开交流，20支优质项目同台路演。

◆从滨海到韩国：从产业互补到创新链接

这场落地首尔的创新创业赛事，不只是一次项目比拼，更是滨海新区面向韩国创新创业群体打开"中国机会"的一次主动链接。

作为国家级新区，天津滨海新区产业基础雄厚、开放优势突出，经济总量占天津全市超四成，已形成新能源、高端装备、数字经济等产业集群，并集聚"于响"、滨海—中关村科技园、东疆综保区等高能级平台。同时，滨海新区持续完善全球引才网络，依托海外人才离岸创新创业基地、海外工作站等载体，推动人才、项目与产业资源加速汇聚。

而"智汇滨海·领航未来"2026滨城人才创新创业大赛，正是将这些产业、平台与海外创新资源连接起来的重要载体。本届境外人才赛聚焦新能源、高端装备、数字经济等9大前沿科创赛道，面向海外初创团队、归国创业项目以及北京大学校友科创项目开展全球招募。自5月启动以来，共收到450余个项目报名，并通过线上筛选等环节，最终遴选20支优质项目来到首尔路演。赛事由"招项目"进一步走向"找合作"，让海外创新项目能够更早了解中国市场，也让滨海新区的产业需求、应用场景和发展空间走向海外。

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在这一体系中，东疆不仅是连接国内国际市场的重要开放平台，也是链接全球人才和创新资源的重要窗口。依托港口、自由贸易试验区以及综合保税区等配套优势，东疆为海外创新项目进入中国、寻找产业伙伴和拓展市场提供了重要支撑，也让此次首尔赛事成为滨海新区走向海外、链接韩国创新资源的一次具体实践。

本场路演赛之所以选择韩国举办，正是因为中韩两国在先进制造、新能源、电子信息、人工智能、生物科技等领域具有较强的产业关联和互补优势。韩国拥有成熟的科技创新体系、产业集群和国际化创业人才，而滨海新区拥有产业链、港口、应用场景和开放平台等综合优势。对于韩国科技创业项目而言，这里不仅是进入中国市场的一个落点，也可能成为技术成果产业化、产业合作和市场拓展的新空间。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞王治林在致辞中表示，中韩两国地缘相近、人文相通、经贸相融，在科技创新、先进制造、绿色低碳等领域合作潜力广阔。当前中国持续扩大高水平对外开放，将为中韩务实合作带来新机遇。希望双方进一步深化产业对接和创新合作，推动人工智能、新能源、生物医药、银发经济等领域交流，共促优质项目、技术、人才、资本双向流动。他表示，青年是创新创业的主力军，希望以此次活动为平台，加强交流互鉴、携手创新，为中韩经贸合作注入青春动能。

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韩国科学技术信息通信部下属在华韩国创新中心（KIC中国）代表金钟文表示，中韩两国在科技创新和产业发展方面具有较强的互补优势。KIC中国将发挥跨境创新平台作用，进一步链接两国创新主体，推动韩国优质科创项目对接中国的产业基础和人才支持政策，促进技术转移、初创企业交流以及项目落地，实现中韩创新资源的双向赋能。

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高丽大学校创业支援团部长姜暎先表示，高丽大学高度重视创新创业教育与国际交流。此次赛事走进高丽大学，为两国创业者、企业家及创新资源提供了面对面交流的机会，也让高校、产业和创业项目之间建立起更加直接的连接。未来，高丽大学也期待以此次活动为契机，进一步推动中韩双方在创业人才培养、项目交流和创新资源对接等方面开展更多合作。

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从大使馆到韩国科创机构，从高校到创业平台，多方力量在首尔汇聚，也让这场赛事有了更清晰的意义：不是把一场中国赛事简单"搬到海外"，而是以韩国为创新资源入口，寻找真正能够进入中国市场、连接中国产业的海外项目。

◆北大搭桥：让韩国创业者看见中国创新生态

作为连接中韩创新资源的重要力量，北京大学韩国校友会也为此次活动提供了大力支持。北京大学韩国校友会会长、韩国株式会社优思特代表理事、香港优思特实业有限公司总经理李凡赞在致辞中回顾了在北大求学期间接触创业课程、亲历"大众创业万众创新"浪潮的经历，并表示，北大"思想自由、兼容并包"的精神与创业创新高度契合。他指出，创业不仅需要知识和想法，更需要持续学习、导师指导和市场检验。希望参赛团队充分利用北大平台和中韩两地创新资源，将创意转化为实践，推动合作与投资。未来，韩国校友会也将积极支持中韩青年交流与产业合作。

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如果说滨海新区提供的是产业承接和发展空间，那么北京大学创业训练营所连接的教育、校友、资本和产业资源，则为海外创业者进入中国提供了另一座"桥梁"。

作为北京大学服务全球创新创业的重要平台，北京大学创业训练营CEO王健在致辞中表示，希望未来北京大学创业训练营能够成为韩国创业者进入中国创业的"首站"和"桥头堡"。他介绍，经过十余年发展，北创营已经形成覆盖创业教育、项目孵化、产业链接、资本对接和企业服务等多个环节的创新创业生态。目前北创营汇聚600余位导师，同时在全国多个省市布局孵化和加速体系，并与众多产业平台、央国企及大型企业建立合作机制。他希望用北创营开放的服务，加上韩国创新平台开放的资源，帮助韩国创业者在中国拿到真正需要的核心资源。此次韩国路演赛，正是这一思路的具体实践。

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在赛事之外，北创营也将进一步发挥北京大学全球校友网络和国内创新创业资源优势，帮助优秀项目寻找产业合作、资本对接以及落地发展的机会。

◆北大创业大讲堂首尔开讲：让创业者先理解市场再寻找机会

路演赛开始前，"北京大学创业大讲堂（首尔）"率先开讲，为当天的项目路演预热，也为参赛创业者和现场嘉宾提供了一场面向全球经济与产业趋势的思想交流。

本次大讲堂特邀北京大学经济学院教授，中国信用研究中心主任，国务院特殊津贴专家，北京大学经济学院原党委书记、继续教育学院原院长章政以"AI驱动下的全球经济格局：重构与共生"为主题，从全球经济格局、AI产业变革与未来发展战略三个维度展开分析。他指出，经济规模、财富水平、市场规模与国家竞争力并不等同，全球经济正处于深刻重构之中。随着人工智能加速产业化，AI正与制造业、能源、汽车、数字经济等领域深度融合，推动产业链和竞争格局发生变化。面向未来，应进一步推动知识、技术与制度创新，在数字化、数智化基础上探索"数治化"，实现技术创新与产业、社会的共生发展。

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活动现场，来自中国驻韩国大使馆、韩国科创机构、高丽大学、北京大学等方面的嘉宾参与，围绕全球经济形势、人工智能产业发展、数字经济以及创新创业等话题展开交流。对于正在探索国际市场的创业者而言，这样的交流也让赛事本身从"项目展示"延伸到了"认知升级"。

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◆20支项目同台竞技：争夺"中国机会"

随着路演环节正式开启，现场气氛也随之进入高潮。20支入围项目分上午、下午两场登台，创业者们在有限时间内完成项目展示，从核心技术、产品应用讲到商业模式、市场布局，用一场场紧凑的路演回应评委和市场最关心的问题。

台上，创业者面对评委提问快速回应，既要讲清技术"能做什么"，也要回答产品"如何落地"、市场"在哪里"、商业模式"如何跑通"。台下，来自投资机构、高校、科技创新组织及专业服务机构的评委和嘉宾认真记录、交流讨论，不时围绕项目的技术壁垒、市场空间、产业化路径等问题展开深入追问。

IMM私募基金朴俊、成均馆大学中国大学院卢恩泳、韩中科技ICT交流协会崔浈镐、大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）金三洙等十余位嘉宾担任评委，从投资价值、技术优势、产业化潜力、市场空间及知识产权等多个维度进行评价，为参赛项目提供专业意见。

对于参赛团队而言，这不仅是一场争夺名次的路演，更是一次直面中国市场的"实战演练"。面对来自不同领域的专业评委，项目团队需要在短时间内讲清技术优势和商业逻辑，也需要从提问中重新审视产品与产业需求之间的匹配度。

而在路演之外，现场的交流也在持续发生。项目展示结束后，创业者与投资人、高校代表及产业机构负责人围绕技术合作、市场拓展、产业应用等话题进一步沟通。一场场面对面的交流，让"路演台"之外又多了一层资源对接的意义。

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台上是项目与项目之间的竞争，台下则是创业者、投资人和产业资源之间的连接。对于许多参赛团队而言，真正重要的或许不仅是最终排名，更是第一次面对中国市场相关产业资源，获得来自不同国家专业人士的反馈，并由此重新审视自身产品的市场空间。

◆以赛为媒：让"看见滨海"走向"走进滨海"

首尔是赛场，也是起点。对于"智汇滨海·领航未来"而言，赛事的价值不止于项目比拼，更在于依托滨海新区雄厚的产业基础和开放的创新生态，以赛引才、以赛聚智、以赛促合作，推动海外优质项目与滨海新区的产业、资本和应用场景进一步对接。

从全球招募到韩国路演，从项目展示到资源对接，本届赛事正在探索一条"海外发现—赛事筛选—国际路演—产业对接—落地发展"的跨境创新路径。依托"智汇滨海"人才品牌和海外人才离岸创新创业基地、海外工作站等全球引才网络，滨海新区持续把人才招引、项目培育和产业承接串联起来；同时借助北创营连接高校、校友、资本和产业资源的优势，为海外项目进入中国提供更多落地支点，让更多创业者看见滨海、了解中国，并找到进入中国市场的现实机会。

一场路演终会落幕，但20支项目与中国市场的连接才刚刚开始。从首尔出发，链接中国市场；以创新为桥，让更多全球创新力量走进滨海、落在滨海、发展于滨海。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社