이도완 창녕군 부군수, 산사태 취약지역 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 창녕군 이도완 부군수가 17일 산사태 취약지역을 점검했다.
- 집중호우 대비해 사면 붕괴와 대피 동선을 살폈다.
- 군은 주민 안내와 대피체계 점검을 강화하기로 했다.
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주민 생명 보호 위한 예방 활동 강화
[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 산사태 위험이 높은 지역의 사면과 대피 동선을 직접 살피는 등 선제적 대응에 나섰다.
창녕군은 이도완 부군수가 전날 여름철 집중호우로 인한 산사태 피해를 막기 위해 관내 산사태 취약지역과 대피소를 돌며 현장 점검을 실시했다고 18일 밝혔다.
이번 점검은 집중호우 시 산사태 발생 가능성이 높은 지역의 위험 요인을 미리 확인하고 비상 상황에 대비한 주민 대피 체계를 점검하는 데 목적을 두고 진행했다.
이 부군수는 산사태 위험지역을 찾아 사면의 토사 유실 여부와 붕괴 징후, 사방시설물 이상 유무를 살피고 대피소 접근성과 대피 동선, 현장 안내체계 등을 세밀하게 확인했다.
이 부군수는 "산사태가 짧은 시간 안에 인명과 재산 피해로 이어질 수 있는 만큼 선제적인 예찰과 신속한 주민 대피가 중요하다"면서 "작은 위험 징후도 놓치지 않는 현장 중심 예방 활동을 강화해 군민의 생명과 재산을 지키겠다"고 말했다.
군은 대피소 시설 상태와 대피 경로를 점검하고 주민 대상 안내를 병행하는 등 산사태 피해 예방에 행정 역량을 집중할 방침이다.
news2349@newspim.com