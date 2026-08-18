창원시, 핵 공격 시 비상급수 대책 논의…식수 공급 방안 점검

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 18일 을지연습 보고회를 열고 비상대응체계를 점검했다
- 핵공격 대비 정수·급수시설 피해와 비상급수 대책을 논의했다
- 시는 21일까지 전시전환·주민대피·테러대비 훈련을 진행한다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =핵 공격으로 정수·급수시설이 마비되면 시민의 식수는 어떻게 공급될까. 경남 창원시가 이번 을지연습에서 이 같은 극단적 시나리오를 주요 현안과제로 꺼내며 비상급수 종합대책을 집중 논의했다.
창원시는 18일 오전 9시 시청 시민홀에서 '2026년 을지연습 최초상황보고회'를 열고 국가 비상사태 대비 대응체계를 점검했다고 밝혔다.
전 실·국·소장과 을지연습 근무자 100여 명이 참석한 이날 보고회에는 국민의례를 시작으로 군사상황 보고, 을지연습 최초상황 보고, 전시 주요현안과제 토의 순으로 진행됐다.
참석자들은 국가 비상사태 발생 시 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 시 차원의 대응체계와 민·관·군·경·소방 간 공조체계를 중점적으로 점검했다.
전시 주요현안과제로 '전시 핵 공격, 방사능 오염 등에 따른 정수·급수시설 대량 피해 시 긴급복구 및 비상급수 종합대책'을 선정했다. 핵 공격이나 방사능 오염 등으로 주요 정수·급수시설이 파괴될 경우를 가정해 대체 수자원 확보와 시설물 긴급복구 방안도 논의했다.
강기윤 시장은 "평화는 준비된 힘 위에서만 지켜질 수 있고 그 힘은 공직자 한 사람 한 사람의 철저한 준비에서 나온다"며 "형식적인 절차가 아닌 실제 상황이라는 인식으로 연습에 임해 달라"고 말했다. 이어 "부서별 임무 숙지와 계획상 미비점 발굴에 전 직원이 적극 참여해 달라"고 당부했다.
시는 21일까지 이어지는 연습 기간 동안 전시 전환절차 훈련, 주민대피 훈련, 다중이용시설 테러 대비 훈련 등을 실시한다. 이날 시민홀 앞에서는 군 장비 전시회도 열어 시민과 공직자가 안보 체험을 할 수 있도록 했다.
news2349@newspim.com