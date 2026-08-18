전남광주소방, 대형 사업장 시설별 화재안전 지도점검

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 소방본부가 18일부터 대형 사업장 점검에 나섰다.
- 기아 오토랜드 광주공장 등 4곳의 화재예방 체계를 확인했다.
- 소방본부는 초기 대응과 피난체계 점검을 당부했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 소방본부가 대형 사업장을 대상으로 화재안전 현장 지도점검에 나선다.
전남광주통합특별시 소방본부는 18일부터 21일까지 나흘간 기아 오토랜드 광주공장을 비롯해 앰코테크놀로지코리아, 쿠팡 광주전라2센터, 화순 녹십자공장 등 대형 사업장에 대한 화재안전 현장 지도점검을 실시한다고 밝혔다.
소방본부는 이번 점검에서 시설별 화재 예방·대응 체계와 자율 소방안전관리 수준을 확인한다. 이오숙 소방본부장이 직접 현장을 방문해 점검에 나선다.
첫 일정인 18일에는 서구 내방동 기아 오토랜드 광주 1·3공장을 방문했다. 이오숙 본부장과 최병복 광주권역부본부 화재예방과장, 최정식 서부소방서장 등이 참석해 기아 관계자들과 주요 화재 위험요인과 소방안전관리 대책을 공유했다.
소방본부는 인화성 위험물을 다량 저장·취급하는 도장공장과 전기차 배터리 장착 공장을 둘러봤다. 자체 소방대의 화재 발생 초기 대응체계와 위험물관리 실태를 중점적으로 확인했다.
19일부터 21일까지는 앰코테크놀로지코리아 광주공장, 쿠팡 광주전라2센터, 화순 녹십자공장을 차례로 방문한다. 반도체 공장의 인화성·독성 가스 누출 감지·차단 시스템과 피난안전시설, 대형 물류센터의 랙크식 창고 화재진압 및 자체 소방설비 유지관리 상태, 바이오·의약품 제조시설의 화재·화학물질 사고 예방대책과 피난체계 등을 점검할 계획이다.
이오숙 소방본부장은 "화재안전 중점관리대상 시설에서의 화재는 대형 재난으로 이어질 수 있어 방재 시스템 현행화와 자율 소방안전 관리가 중요하다"며 "시설 관계자들은 화재 발생 초기 대응능력과 피난 체계를 철저히 점검하고 소방관서와 협조체계를 유지해 달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com