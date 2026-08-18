삼척 원덕읍향토장학회 장학생 모집

AI 핵심 요약beta
- 원덕읍향토장학회가 18일부터 31일까지 장학생을 모집했다.
- 원덕읍 3년 이상 거주한 재학생이 신청할 수 있다.
- 지역 학교 재학생은 학교장 추천으로 통합 신청 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = (재)원덕읍향토장학회가 지역 인재 육성을 위해 18일부터 31일까지 '2026년 (재)원덕읍향토장학회 장학생'을 모집한다고 밝혔다.
신청자는 원덕읍에 3년 이상 거주한 재학생(고등학생, 전문대생, 대학생)이어야 하며 본인 또는 부모(친권자, 후견인)이 해당 조건을 만족해야 한다. 신청을 희망하는 사람은 장학금 신청서와 필요한 서류를 포함해 원덕읍행정복지센터를 직접 방문하거나 우편으로 제출할 수 있다.
특히 원덕고등학교, 원덕중학교, 임원중학교, 호산초등학교, 임원초등학교의 재학생은 출신 및 주소와 관계없이 해당 학교장 추천을 통해 통합 신청할 수 있다.
접수 마감 후 전체 신청자 수에 따라 선발 인원 및 장학금 지급액이 확정될 예정이다. 신청서 양식 및 기타 세부 사항은 시청(원덕읍) 홈페이지에 관련 공고문을 통해 확인하거나 원덕읍행정복지센터 총무팀에 문의하면 된다.
2013년 설립된 (재)원덕읍향토장학회는 지역 학생들에게 장학금을 지원하기 위해 시민과 기관의 기탁금을 활용하고 있으며 지난해까지 총 1403명에게 13억 3980만 원의 장학금을 지급했다.
onemoregive@newspim.com