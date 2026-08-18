경과원, 바이오산업 행사 참가 등록 시작…'지바이오 위크 2026'

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경과원이 18일 G-BIO Week 2026 참가 등록을 시작했다.
- 행사는 9월 16일과 17일 수원에서 바이오 포럼과 파트너링으로 열렸다.
- 도내 바이오기업의 투자유치와 사업화 기회 확대를 노렸다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 'G-BIO Week 2026: Global BioNexus(지바이오 위크 2026: 글로벌 바이오넥서스)'의 참가 등록과 기업성장 파트너링 신청 접수를 시작한다고 18일 밝혔다.
이 행사는 9월 16일부터 17일까지 이틀간 수원 경과원에서 열린다.
올해 3회차를 맞는 행사는 '글로벌 바이오넥서스(Global BioNexus)'를 주제로 바이오산업의 최신 흐름을 공유하고 기업의 성장과 사업화 지원에 초점을 맞춘 행사다.
전문가 포럼과 투자기관·대·중견기업 간 1:1 파트너링을 통해 도내 바이오·헬스케어 기업의 투자유치와 기술협력, 사업화 기회를 확대할 계획이다.
행사는 첫날 '인사이트 데이(Insight Day)'와 둘째 날 '파트너링 데이(Partnering Day)'로 구성된다.
9월 16일에는 이창준 기초과학연구원(IBS) 단장의 초청강연에 이어 '뉴코(NewCo) 모델과 AI가 여는 K-바이오의 미래'를 주제로 광교 바이오헬스 포럼이 열린다.
포럼은 권인호 올릭스 부사장이 좌장을 맡고 이승규 한국바이오협회 부회장, 하경식 아이엠바이오로직스 대표, 박은지 디앤디파마텍 본부장, 석차옥 갤럭스 대표, 김태형 바이오넥서스 대표 등이 참여한다.
둘째 날인 17일에는 도내 바이오·헬스케어 스타트업과 투자기관, 대·중견기업을 연결하는 사전 매칭 기반의 '기업성장 파트너링'이 진행된다.
SBI인베스트먼트코리아, 아주IB투자, 프리미어파트너스 등 투자기관과 베링거인겔하임, 삼성바이오로직스, 대웅제약 등 대·중견기업이 참여해 투자유치, 공동연구, 기술이전, 오픈이노베이션 등 협력 가능성을 모색한다.
이와함께 연구개발 및 기술사업화를 위한 전문 컨설팅과 법률자문도 제공한다.
김현곤 경과원장은 "G-BIO Week 2026은 바이오기업이 산업의 최신 흐름을 살펴보고 투자자와 연구기관, 협력기업을 한자리에서 만날 수 있는 기회"라며 "도내 바이오기업들이 새로운 사업 기회와 협력 파트너를 찾는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
참가 등록(~9월11일)과 기업성장 파트너링 신청(~9월4일)은 'G-BIO Week 2026' 공식 홈페이지에서 받는다.
세부 프로그램과 연사 정보도 홈페이지에서 확인할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com