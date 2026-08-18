원주시, 지역 도의원 초청 간담회...첨복단지 유치 등 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 18일 도의원 초청 간담회를 열었다.
- 창업도시 유치 등 주요 현안을 공유했다.
- 시와 도의 협력 강화로 해법 찾기로 했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 18일 시청 10층 대회의실에서 '원주지역 도의원 초청 간담회'를 개최하고 지역 주요 현안의 원활한 추진 및 원주 발전을 위한 협력 방안에 대해 논의했다고 밝혔다.
이번 간담회는 원주시와 도의원 간 주요 사업의 추진 상황을 공유하고 원활한 사업 진행을 위해 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 박길선 강원특별자치도의회 의장을 비롯한 원주 지역 도의원과 구자열 원주시장, 김정남 부시장 그리고 각 국 및 소, 원장과 부서장 등 50여 명이 참석했다.
원주시는 ▲창업도시 원주 유치 ▲원주첨단의료복합단지 유치 ▲강원과학기술원 원주 설립 ▲공공기관 2차 이전 및 혁신도시 클러스터 확대 등의 주요 현안 사업 추진 상황을 설명하고, 성공적인 추진을 위한 도의원들의 관심과 협조를 요청했다.
또 ▲장양리 친환경 에너지 충전 기반시설 확충 ▲원주시립미술관 건립 ▲동부권 체육단지 조성 ▲학곡저수지 둘레길 조성 ▲지방도 404호선 4차로 확장 ▲기업도시 공공형 어린이병원 신설 등 지역 주민 생활과 밀접한 현안에 대한 추진 상황을 공유하고 의견을 나누었다.
특히 원주시와 도의원들은 주요 사업을 원활하게 추진하기 위해서는 시와 도의 긴밀한 협력의 필요성에 대해 공감하며 앞으로도 지속적인 소통을 통해 지역 현안 해결과 원주 발전을 위한 협력에 힘쓰기로 했다.
구자열 원주시장은 "지역 현안을 해결하고 원주의 미래 성장 기반을 마련하기 위해서는 원주시와 도의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 도의원들과 정례적으로 소통하는 자리를 마련해 지역의 다양한 현안과 미래에 대해 논의하고 해법을 찾아가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com