BNK금융그룹, 집중호우 피해 주민 구호·금융 지원 병행

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹이 18일 집중호우 피해 지역에 긴급 지원에 나섰다.
- 이재민에 구호물품을, 피해 고객에 금융지원을 병행했다.
- 부산·경남은행은 총 2000억원을 공급했다.
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피해 고객 대출 상환 유예
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 집중호우로 피해를 입은 지역의 생계와 금융 부담을 덜기 위해 BNK금융그룹이 이재민 구호와 대출 지원을 동시에 추진한다.
BNK금융그룹은 최근 집중호우로 피해가 발생한 지역 주민과 중소기업의 조속한 일상 회복을 위해 그룹 차원의 긴급 지원에 나선다고 18일 밝혔다.
BNK금융은 피해 지역 상황을 점검하면서 BNK부산은행, BNK경남은행 등 주요 계열사를 중심으로 이재민 지원과 금융 부담 완화 대책을 병행해 추진할 계획이다.
우선 피해가 집중된 지역의 이재민과 복구 인력을 대상으로 생수와 생필품 등 긴급 구호물품을 지원한다. 현장 피해 규모와 수요에 따라 급식 지원과 임직원 봉사활동도 추가로 진행해 복구 작업을 뒷받침할 방침이다.
BNK부산은행과 BNK경남은행은 집중호우로 피해를 입은 중소기업과 개인을 위해 각 1000억 원씩 총 2000억 원 규모의 긴급 금융지원을 실시한다.
지원 대상은 이번 폭우로 실질적인 피해를 입은 고객으로 해당 지역 행정관청이 발급한 피해사실 확인서 또는 피해 사실을 입증할 수 있는 객관적 증빙서류를 제출하면 신청할 수 있다.
피해 중소기업에는 업체당 최대 5억원의 긴급운전자금을 지원하고 시설자금은 피해 시설 복구에 필요한 범위 내에서 취급한다. 개인에게는 최대 2000만원의 긴급생활안정자금과 피해 복구 자금을 제공하며 신규 대출에는 최대 1.0%포인트의 추가 금리 감면을 적용한다.
대출 만기가 도래한 피해 고객에 대해서는 기존 대출 원금 상환을 유예하고 만기 연장을 지원한다. 분할상환금에 대해서도 상환 유예를 실시해 단기 자금 부담을 줄인다는 계획이다.
news2349@newspim.com