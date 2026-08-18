[프로농구] 하나은행, 김수인 영입...삼성생명과 신인 지명권 트레이드

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명과 하나은행이 18일 김수인 트레이드에 합의했다.
- 삼성생명은 김수인과 드래프트 2라운드 지명권을 맞바꿨다.
- 하나은행은 19일 드래프트 2라운드 3순위를 받았다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 여자프로농구 용인 삼성생명과 부천 하나은행이 신인 드래프트 지명권이 포함된 트레이드를 단행했다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 18일 삼성생명과 하나은행이 김수인과 2026-2027 WKBL 신인선수 드래프트 2라운드 지명권을 맞바꾸는 트레이드에 합의했다고 밝혔다.
삼성생명은 2024-2025시즌을 마친 뒤 은퇴해 실업팀 사천시청에서 뛰던 김수인을 복귀시킨 뒤 하나은행으로 보낸다. 하나은행은 대가로 오는 19일 열리는 신인 드래프트 2라운드 3순위 지명권을 삼성생명에 넘긴다.
이에 따라 삼성생명은 이번 드래프트 2라운드에서 1순위와 3순위 등 총 2장의 지명권을 행사하게 됐다.
숭의여고 출신 김수인은 2023-2024 WKBL 신입선수 선발회에서 2라운드 3순위(전체 9순위)로 삼성생명에 입단했다. 프로 통산 25경기에 출전해 평균 0.8점 0.5리바운드 0.3어시스트를 기록했다.
은퇴 후 실업 무대에서 선수 생활을 이어가던 김수인은 이번 트레이드를 통해 하나은행 유니폼을 입고 WKBL 무대로 돌아오게 됐다.
wcn05002@newspim.com