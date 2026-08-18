'2026년 화성특례시 다자녀 정책 아이디어 공모전' 개최

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 18일 다자녀 정책 공모전을 열었다.
- 실속형 다자녀 정책 아이디어를 9월 6일까지 받는다.
- 총 5편을 뽑아 400만 원 상금과 상장을 준다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 '2026년 화성특례시 다자녀 정책 아이디어 공모전'을 개최한다고 18일 밝혔다.
공모 주제는 '화성특례시에 필요한 실속형 다자녀 정책 아이디어'로 시민의 시각에서 참신하고 실용적인 다자녀 정책 아이디어를 발굴하고 우수한 제안을 시정에 반영하기 위해 마련됐다.
▲일상 속 양육 부담을 줄일 수 있는 서비스 ▲공공시설을 활용한 문화·체험·여가 활동 아이디어 등 다자녀 가정에 실질적인 도움이 되는 다양한 정책을 제안할 수 있다.
공모 기간은 오는 9월 6일까지로 화성특례시에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있다.
접수된 제안은 1차 서류 적격 심사와 2차 전문가 심사를 거쳐 최종 수상작을 선정한다.
전문가 심사에서는 ▲주제 적합성 ▲실행 가능성 ▲창의성 ▲지속성 ▲현실성 등을 종합적으로 평가하며 최종 수상작은 10월 중 발표할 예정이다.
시는 총 5편의 수상작을 선정해 ▲최우수상 1명 150만 원 ▲우수상 1명 100만 원 ▲장려상 3명 각 50만 원 등 총 400만 원의 상금과 화성시장 명의의 상장을 수여할 예정이다.
정명근 화성특례시장은 "다자녀 가정이 일상에서 체감할 수 있는 정책을 만들기 위해서는 시민의 경험에서 나온 목소리가 중요하다"며 "생활 속 불편을 덜고 양육에 실질적인 도움이 될 수 있는 참신한 아이디어가 많이 제안되길 기대한다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com