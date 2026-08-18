장윤정, 2년 8개월 만에 신곡 '하늘에' 발매…직접 프로듀싱

AI 핵심 요약beta
- 장윤정이 20일 신곡 하늘에로 2년 8개월 만에 복귀했다.
- 하늘에는 지친 마음에 위로를 전하는 트로트 곡이다.
- 장윤정은 작사·작곡·프로듀싱을 직접 맡았다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 장윤정이 신곡 '하늘에'로 약 2년 8개월 만에 가요계에 돌아온다.
장윤정은 오는 20일 낮 12시 각종 온라인 음원사이트를 통해 디지털 싱글 '하늘에'를 발매한다. 지난 2023년 12월 '바람처럼 하늘처럼' 이후 오랜만에 자신의 이름을 내건 신곡을 선보이는 만큼 팬들의 기대가 높아지고 있다.
'하늘에'는 주저앉아 울고 싶은 순간, 마음껏 울 수 있도록 그 마음의 핑계가 되어주고 싶은 마음을 담은 트로트 곡이다. 장윤정 특유의 애절한 보이스와 섬세한 감정 표현이 어우러져 따뜻한 위로와 깊은 여운을 전한다.
곡은 담담하게 시작해 점차 감정을 쌓아 올리는 구성으로 완성됐다. 특히 '우리 모두의 곁에 바람과 달이 함께 하기를' 바라는 따뜻한 메시지를 통해 지친 이들의 마음을 어루만질 예정이다.
이번 신곡에는 장윤정의 음악적 역량도 고스란히 담겼다. 장윤정은 '하늘에'의 작사와 작곡은 물론 프로듀싱까지 직접 맡았다. 작곡가명 '장공장장'으로 크레딧에 이름을 올린 그는 작곡가이자 프로듀서로서 자신만의 음악적 색깔을 더했다.
'장공장장'은 장윤정이 작곡 활동을 위해 사용하는 부캐다. 그동안 이명화의 '진짜배기', 박지현의 '녹아 버려요', 김희재의 '이런 날 기다렸나요' 등 다양한 곡을 탄생시키며 음악 작업 영역을 넓혀왔다.
장윤정은 그동안 다양한 아티스트들의 음악 작업과 프로듀싱에 참여하는 한편 개인 유튜브 채널과 예능 프로그램 등을 통해 활발한 활동을 이어왔다. 오랜 기다림 끝에 자신의 목소리로 신곡을 선보이는 만큼 '하늘에'가 장윤정의 새로운 음악적 행보를 알리는 곡이 될지 관심이 쏠린다.
한편 장윤정의 디지털 싱글 '하늘에'는 오는 20일 낮 12시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com