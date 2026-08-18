안양시, 스마트 수도검침 활용 '누수의심 문자 알림 서비스' 시행

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 18일 누수의심 문자 알림서비스를 시행했다.
- 원격검침 데이터로 새벽 사용량 급증 시 알린다.
- 시는 2030년까지 원격검침 확대를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
원격검침 설치 수용가 대상 상하수도사업소 누리집서 신청 접수
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 스마트 수도 원격검침 기술을 활용해 시민들의 수도요금 부담을 줄이고 누수 피해를 예방하기 위한 '누수의심 문자 알림 서비스'를 시행한다고 18일 밝혔다.
시에 따르면 이번 서비스는 수도계량기 원격검침 시스템을 기반으로 운영되며 스마트 검침기가 매시간 수집하는 물 사용량 데이터를 분석해 누수가 의심되는 경우 해당 수용가에 문자로 안내하는 시스템이다. 특히 최근 7일간의 평균 사용량과 비교해 새벽 시간대(0시~6시)의 사용량이 50% 이상 급증하는 경우 누수 의심 상황으로 판단해 알림을 발송한다.
신청 대상은 현재 원격검침기가 설치된 수용가로 안양시 상하수도사업소 누리집(홈페이지)의 '누수의심 알림신청·해지' 메뉴를 이용해 신청하면 된다. 2026년 8월 기준 안양시 전체 수도계량기 5만606전 가운데 원격 검침기는 2만8686전(56.7%)이 설치되어 있으며 시는 오는 2030년까지 전체 수용가를 대상으로 수도 원격검침 시스템을 확대 구축할 계획이다.
안양시 관계자는 "누수의심 안내문자를 받으면 변기 탱크나 싱크대 하단 등 누수가 자주 발생하는 곳을 우선 확인하고 필요한 경우 누수탐지 전문 장비를 보유한 설비업체의 점검을 통해 신속히 조치해 달라"고 당부했다.
이어 "수도 원격검침 데이터를 활용하면 누수 징후를 보다 빠르게 확인할 수 있어 시민의 수도요금 부담을 줄이고 수돗물 낭비를 예방하는 데 도움이 된다"며 "앞으로도 딥러닝 기술을 활용한 상수도 행정서비스를 확대해 시민이 체감할 수 있는 편리하고 신뢰받는 수도 행정을 추진하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com