[프로축구] '전북전 1골 1도움' 부천 갈레고, K리그1 23라운드 MVP 선정

AI 핵심 요약beta
- 부천 갈레고가 18일 K리그1 23라운드 MVP에 뽑혔다
- 전북전서 1골 1도움으로 부천의 3-2 승리를 이끌었다
- K리그2 MVP는 에울레르가 안산전 해트트릭으로 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 부천FC1995의 갈레고가 전북 현대를 상대로 맹활약하며 23라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
한국프로축구연맹은 18일 "지난 16일 부천종합운동장에서 열린 전북과 경기에서 1골 1도움을 기록한 갈레고를 하나은행 K리그1 2026 23라운드 MVP로 선정했다"라고 밝혔다.
갈레고는 전반 9분 빠른 역습 과정에서 성예건의 선제골을 도우며 공격포인트를 기록했다. 이어 후반 10분에는 구스타보의 전진 패스를 받은 뒤 침착한 마무리로 직접 골망을 흔들며 부천의 3-2 승리를 이끌었다.
부천은 성예건과 김종우, 갈레고의 연속골을 앞세워 3-0까지 달아났다. 이후 전북이 최우진과 박지수의 연속골로 한 점 차까지 추격했지만 끝까지 리드를 지켰다.
이날 승리로 부천은 올 시즌 전북과 세 차례 맞대결에서 2승 1무를 기록했다. 역대 전적에서도 3승 2무로 한 번도 패하지 않으며 전북에 강한 면모를 이어갔다. 최근 리그에서도 3경기 연속 무패(2승 1무)를 달리며 6승 9무 8패(승점 27)로 9위에 자리했다.
부천은 23라운드 베스트 팀에 뽑혔고 전북전은 베스트 매치에도 선정됐다.
K리그2 22라운드 MVP는 서울 이랜드의 에울레르가 차지했다. 에울레르는 안산 그리너스전에서 혼자 세 골을 몰아넣으며 서울 이랜드의 3-1 승리를 이끌었다.
에울레르는 전반 14분 중거리 슈팅으로 동점골을 터뜨린 뒤 후반 14분 프리킥으로 역전골을 기록했다. 후반 22분에는 페널티킥까지 성공시키며 해트트릭을 완성했다. 서울 이랜드도 22라운드 베스트 팀에 이름을 올렸다.
wcn05002@newspim.com