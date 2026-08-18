"안전사고 예방"…산청군, 야간 다슬기 채취 현장점검 강화

AI 핵심 요약beta
- 산청군이 18일 임천강서 야간 다슬기 안전점검을 했다
- 주암마을 등 3곳서 구명조끼 착용과 입수 금지를 안내했다
- 군은 현수막 추가 설치 등 안전홍보를 더 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안전시설 점검·홍보 예방 방침
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 야간 다슬기 채취객 증가에 따른 안전사고를 막기 위해 임천강 일대 현장 안전점검을 강화하고 있다.
군은 18일 야간 시간대 다슬기 채취객이 늘면서 수변 안전사고 위험이 커질 수 있다고 보고 사전 예방 차원에서 현장 점검을 실시했다고 밝혔다.
앞서 군은 금서면 주암마을과 임천강 주변 3곳을 대상으로 점검을 진행하고 구명조끼 착용과 무리한 입수 금지, 음주 후 채취 금지 등 안전수칙을 집중 안내했다. 안전홍보물도 함께 배부했다.
현장에 설치된 안전시설물의 설치 상태와 관리 실태를 살피고 야간 이용객의 안전 확보를 위해 보완이 필요한 사항도 점검했다.
군은 임천강 주변 일부 지역에서 야간 다슬기 채취객이 늘고 있는 만큼 안전사고 예방 홍보를 더 강화할 방침이다.
임천강 주변 2곳에는 다슬기 채취 안전수칙을 알리는 현수막을 추가 설치하고 읍면과 유관기관과 함께 안전수칙 홍보와 교육도 이어갈 계획이다.
군 관계자는 "수심이 깊거나 유속이 빠른 곳에서는 안전사고가 발생할 수 있어 각별한 주의가 필요하다"며 "야간에는 시야 확보가 어려운 만큼 무리한 채취를 삼가고 구명조끼 착용 등 기본 안전수칙을 반드시 지켜달라"고 당부했다.
m25322532@newspim.com