박완수 경남지사 "폭우 재난 대응 시스템 재정비…상시 대비 체계로 전환"

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극한 상황 가정 대응 체계 구축 필요

피해 주민 긴급구호 방안 마련 지시

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 거제·통영 등 남해안에 내린 기록적 폭우를 계기로 재난 대응 전 과정을 전면 재정비한다.

박완수 지사는 18일 오전 도청에서 집중호우 관련 비상대책회의를 주재하고 사전 조기대책부터 응급대응, 피해복구까지 단계별로 작동하는 재난 대응 시스템을 구축하겠다고 말했다.

박 지사는 "폭염과 가뭄이 이어지다가 과거에 보기 어려운 수준의 집중호우로 급변하는 기후 양상이 반복될 수 있다"며 "재난 발생을 전제로 한 상시 대응체계를 전환해야 한다"고 주문했다.

박완수 경남지사가 18일 오전 집중호우 관련 비상대책회의를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.08.18

그러면서 "폭염·집중호우에 대한 국내 대비가 강화되는 흐름을 언급하며 지방정부도 재난 대응 체제를 과감히 바꿔야 한다"고 강조했다.

이어 "재난 발생 이후 대처에 나서는 방식에서 벗어나 평상시부터 극한 상황을 가정한 조기·응급·복구 대책을 미리 준비해야 한다"며 "실제 재난 시 필요한 인력과 장비를 현장에 즉시 투입할 수 있는 시스템을 갖추는 것이 핵심"이라고 말했다.

박 지사는 특히 현장 중심의 장비·인력 지원체계를 거듭 강조했다. 그는 "도내 보유 장비와 타 시도 지원 의사만으로는 충분하지 않다"며 "피해 현장에서 필요한 장비를 정확히 파악해 읍·면·동장과 담당 부서에 바로 연결하고 곧바로 투입되는 구조를 마련하라"고 지시했다.

자원봉사자와 군을 포함한 지원인력에 대해서도 지역별 수요를 사전에 파악해 적재적소에 배치하라고 당부했다.

박 지사는 "원거리에서 지원에 나선 인력과 장비가 현장 도착 이후 배치 과정에서 시간을 허비해서는 안 된다"며 지원 현황과 현장 수요를 통합 관리하고 신속히 연계할 것을 주문했다.

재난 상황에서 구조·대피와 긴급복구를 가로막는 차량을 신속하게 이동할 수 있도록 하는 제도 개선 필요성도 제기됐다.

박 지사는 전날 거제 산사태 피해 현장을 점검한 사례를 들며 긴급 대피가 필요한 상황에서도 차량 이동을 위해 보험사 확인을 기다려야 했던 현실을 지적했다. 그는 "화재 현장에서 소방차 출동을 방해하는 차량에 대해 강제 처분이 가능하다"고 지적하며 "재난 시 인명 구조와 주민 대피, 긴급복구를 막는 차량을 신속히 이동·견인할 수 있도록 관련 제도 보완이 필요하다"고 했다.

피해 주민 생활 안정 대책도 함께 주문했다. 박 지사는 "산사태와 토사 유출 피해를 입은 공동주택에 대해 구조·안전진단을 실시해 안전이 확인된 뒤에 주민을 복귀시키고 대피 장기화에 대비한 숙박·식사 지원과 함께 노약자·영유아·장애인 등 취약계층 긴급구호에 차질이 없도록 하라"고 지시했다.

또 "기록적 폭우로 지반이 약해진 만큼 산사태·토사 유출, 축대·옹벽 붕괴가 우려되는 지역에 대한 점검과 예찰을 강화하고 필요 시 선제적으로 주민을 대피시키라"고 언급했다.

도는 전날 피해 복구에 인력 3000여 명과 장비 250여 대를 투입했다. 18일부터는 군 장병 약 200명을 거제·통영 피해지역 복구에 추가로 동원하기로 했다.

행정안전부는 호우 피해 응급복구를 위해 경남도에 특별교부세 20억 원을 지원한다. 경남도는 이 재원을 도로와 하천, 상·하수도, 주택 등 응급복구와 이재민 지원에 사용할 계획이다.

news2349@newspim.com