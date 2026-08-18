월드컵 '골든볼' 로드리, 바르셀로나 도착..."출전하는 모든 대회 우승 노릴 것"

AI 핵심 요약beta
- 로드리가 18일 바르셀로나 이적 절차를 위해 현지에 도착했다.
- 바르셀로나는 로드리 영입에 7650만 유로를 투자해 2030년까지 계약했다.
- 로드리는 19일 메디컬 후 공식 입단식을 치를 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 스페인의 우승을 이끈 '골든볼' 수상자 로드리(30)가 맨체스터 시티를 떠나 FC바르셀로나 입단을 눈앞에 뒀다.
스페인 매체 '마르카'와 '스포르트', 글로벌 스포츠 매체 ESPN 등은 18일(한국시간) "로드리가 바르셀로나 이적 절차를 마무리하기 위해 현지에 도착했다"고 전했다. 바르셀로나는 로드리 영입에 7650만 유로(약 1250억원)를 투자한 것으로 알려졌으며, 계약 기간은 2030년까지다.
로드리는 엘 프라트 공항에 도착한 뒤 현지 취재진을 만나 "이곳에 오게 돼 정말 기쁘다. 지난 며칠 동안 치열한 협상이 이어졌지만 모든 것이 잘 해결돼 행복하다"라며 "바르셀로나에서 뛰는 것은 내 오랜 꿈이었다"라고 소감을 밝혔다.
이어 "대표팀에서 이미 알고 지낸 동료들이 많아 함께할 생각에 기대가 크다"라며 "챔피언스리그를 비롯해 우리가 출전하는 모든 대회에서 우승하기 위해 최선을 다하겠다"라고 포부를 드러냈다.
로드리는 비야레알과 아틀레티코 마드리드를 거쳐 2019년 맨시티에 합류한 뒤 세계 최고의 수비형 미드필더로 성장했다. 7시즌 동안 공식전 298경기에 출전하며 프리미어리그(EPL) 우승 4회와 FA컵 2회, 리그컵 3회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승 등을 경험했다. 특히 2022-2023시즌 UCL 결승전에서는 결승골을 터뜨려 구단 역사상 첫 트레블 달성에 앞장섰고, 2024년에는 발롱도르까지 품었다.
선수 생활에 위기도 있었다. 2024년 심각한 무릎 부상으로 장기간 전력에서 이탈했고, 복귀 이후에도 햄스트링 등 잔부상에 시달렸다. 하지만 지난달 막을 내린 북중미 월드컵에서 스페인 대표팀 주장으로 우승을 이끌며 완벽한 부활을 알렸다. 대회 최고의 선수에게 주어지는 골든볼까지 차지했다.
맨시티와 계약이 1년밖에 남지 않은 로드리는 올여름 이적시장 최대어로 떠올랐다. 레알 마드리드도 영입에 관심을 보였지만 경쟁에서 물러났고, 적극적인 제안을 이어간 바르셀로나가 최종 행선지로 결정됐다.
로드리는 19일 메디컬 테스트를 받을 예정이다. 검사와 서류 작업이 문제없이 마무리되면 바르셀로나가 공식 영입을 발표한 뒤 스포티파이 캄 노우에서 입단식을 진행할 전망이다.
wcn05002@newspim.com