李在明要求稳步推进战时作战指挥权移交工作

纽斯频通讯社首尔8月18日电 韩国总统李在明18日在"乙支自由护盾"（UFS）联合演习第二天主持召开乙支国务会议时表示，要进一步完善国家防御态势和整体危机应对能力，并要求按照政府既定计划推进战时作战指挥权移交、韩国国军士官学校创设以及核动力潜艇项目等重点国防工作。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

李在明表示，韩国政府成立以来第二次乙支演习已经启动，希望通过此次演习更加细致地检查和完善国家防御态势，进一步提升国家整体危机应对能力。

他说，要建设强大的国防力量，必须全面提升作战能力，同时建立与之相适应的人才培养体系。为此，应按照政府既定计划，在本届政府任期内稳步推进收回战时作战指挥权工作。

李在明还表示，面对未来战争中战场界限日益模糊的发展趋势，应培养具备综合作战能力的军官，并要求有关部门做好韩国国军士官学校创设的各项准备工作。

谈及韩美同盟和自主国防建设时，李在明表示，牢固的韩美同盟和增强自主国防能力相辅相成、缺一不可。同盟关系越稳固，国家安全基础就越坚实；自身实力越强，韩国作为同盟伙伴的价值也越高。他同时要求加快推进核动力潜艇项目，称该项目是体现韩美同盟未来发展的重要内容之一。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社