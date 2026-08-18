성남시, 청년 채용박람회 참여기업 모집...내달 2일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 성남시가 18일 청년 채용박람회 참여기업 30개사를 모집했다
- 박람회는 9월 17일 성남종합스포츠센터에서 열렸다
- 참여기업은 9월 2일까지 신청하면 된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 오는 9월 개최되는 '2026 성남시 청년 채용박람회'에 참여하는 기업 30개사를 모집한다고 18일 밝혔다.
박람회는 오는 9월 17일 성남종합스포츠센터에서 열리며 참여기업과 구직자 간 1:1 현장 채용면접 등이 진행될 예정이다.
모집하는 기업은 청년 채용 계획이 있는 기업으로 업종이나 규모에 관계없이 신청할 수 있으며 참여기업으로 선정되면 행사장 내 기업별 채용 부스를 무료로 제공받고 사전 온·오프라인 홍보를 통해 청년 구직자와 1:1 현장면접을 진행할 수 있다.
참여를 희망하는 기업은 성남시일자리센터 홈페이지에서 참여신청서와 구인상세내역서를 내려받아 작성한 뒤 오는 9월 2일까지 이메일 또는 팩스로 신청하면 된다.
성남시 관계자는 "이번 채용박람회가 인재 확보에 어려움을 겪는 기업에는 필요한 청년 인재를 직접 만날 수 있는 기회가 되고 청년들에게는 우수 기업에 취업할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"며 "청년 채용을 희망하는 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
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